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    В центре Петербурга задержали мужчину, который полгода развращал школьницу

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    Сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге подозреваемого в длительном сексуальном насилии над подростком.

    В правоохранительные органы Адмиралтейского района накануне около семи вечера поступило заявление от 35-летней местной жительницы, стало известно «Фонтанке» 11 июля. Она, по предварительной информации, сообщила, что с января по июнь этого года 41-летний житель Кубинской улицы развращал её 9-летнюю дочь.

    Подозреваемого задержали накануне уже ближе к восьми вечера на Кубинской улице.

    Возбуждено уголовное дело о «насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

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