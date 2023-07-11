В центре Петербурга задержали мужчину, который полгода развращал школьницу

Сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге подозреваемого в длительном сексуальном насилии над подростком.



В правоохранительные органы Адмиралтейского района накануне около семи вечера поступило заявление от 35-летней местной жительницы, стало известно «Фонтанке» 11 июля. Она, по предварительной информации, сообщила, что с января по июнь этого года 41-летний житель Кубинской улицы развращал её 9-летнюю дочь.



Подозреваемого задержали накануне уже ближе к восьми вечера на Кубинской улице.



Возбуждено уголовное дело о «насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

