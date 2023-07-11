Промышленного альпиниста задержали в Петербурге по делу об изнасиловании студентки

СК возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» после госпитализации жительницы Калининского района.
Скорую 22-летняя студентка вызвала вечером 9 июля, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июля. В стационаре, по предварительной информации, зафиксировали у пациентки побои, а также состояние после изнасилования. После того как девушку отпустили из стационара, она пришла в полицию, где сообщила о нападении.
По словам пострадавшей, ночью 8 июля в квартире на улице Егорова её изнасиловал новый знакомый.
Сотрудники уголовного розыска накануне около десяти вечера на Лиговском проспекте задержали подозреваемого — 41-летнего промышленного альпиниста.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по делам о кражах.