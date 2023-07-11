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    Промышленного альпиниста задержали в Петербурге по делу об изнасиловании студентки

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    СК возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» после госпитализации жительницы Калининского района.

    Скорую 22-летняя студентка вызвала вечером 9 июля, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июля. В стационаре, по предварительной информации, зафиксировали у пациентки побои, а также состояние после изнасилования. После того как девушку отпустили из стационара, она пришла в полицию, где сообщила о нападении.

    По словам пострадавшей, ночью 8 июля в квартире на улице Егорова её изнасиловал новый знакомый.

    Сотрудники уголовного розыска накануне около десяти вечера на Лиговском проспекте задержали подозреваемого — 41-летнего промышленного альпиниста.

    Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по делам о кражах.

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