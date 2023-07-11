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    Так у вас ничего не вырастет: тест для отъявленных садоводов

    Проверьте, насколько вам могут завидовать соседи по участку

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    1 комментарий
    Просто так само ничего не появится — тут знания нужны
    Просто так само ничего не появится — тут знания нужныФото: Александра Мамонтова / 76.RU
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    Огородники много читают и еще больше экспериментируют. Проверьте свои знания — в правильном ли направлении движется ваша дачная активность? Впрочем, мы не исключаем, что вы просто прирожденный садовод, который не первый год проводит в полях. Давайте проверим, так ли это.

    Как долго растет клубника на одном и том же месте?

    Какие из перечисленных цветов прекрасно вырастут и в тени?

    Когда картофелю особенно важен полив?

    А что вернее всего скажет, что пора выкапывать картофель для хранения?

    Назовете оптимальную температуру воздуха днем в теплице с помидорами?

    Какая кислотность почвы нужна для капусты?

    Что не так с высокими грядками?

    Когда лучше проводить санитарную обрезку сада?

    Что можно посадить на грядке в сентябре, и вы даже успеете собрать урожай?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Так у вас ничего не вырастет: тест для отъявленных садоводов

    Вы приезжаете на дачу отдыхать, а не в полях работать

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Так у вас ничего не вырастет: тест для отъявленных садоводов

    Обычно вы выращиваете в саду овощи и зелень к шашлыку, остальное — не ваша забота

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Так у вас ничего не вырастет: тест для отъявленных садоводов

    Вы уверенный садовод, который точно знает, что, куда и когда сажать, а когда — собирать

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Так у вас ничего не вырастет: тест для отъявленных садоводов

    Соседи выстраиваются в очередь за вашими советами, ведь такого мастера еще поискать!

    Поделитесь результатом

    Просто так само ничего не появится — тут знания нужны
    Просто так само ничего не появится — тут знания нужныФото: Александра Мамонтова / 76.RU

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