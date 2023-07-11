Поделиться
Огородники много читают и еще больше экспериментируют. Проверьте свои знания — в правильном ли направлении движется ваша дачная активность? Впрочем, мы не исключаем, что вы просто прирожденный садовод, который не первый год проводит в полях. Давайте проверим, так ли это.
Как долго растет клубника на одном и том же месте?
Какие из перечисленных цветов прекрасно вырастут и в тени?
Когда картофелю особенно важен полив?
А что вернее всего скажет, что пора выкапывать картофель для хранения?
Назовете оптимальную температуру воздуха днем в теплице с помидорами?
Какая кислотность почвы нужна для капусты?
Что не так с высокими грядками?
Когда лучше проводить санитарную обрезку сада?
Что можно посадить на грядке в сентябре, и вы даже успеете собрать урожай?
Так у вас ничего не вырастет: тест для отъявленных садоводов
Вы приезжаете на дачу отдыхать, а не в полях работать
Поделитесь результатом
Так у вас ничего не вырастет: тест для отъявленных садоводов
Обычно вы выращиваете в саду овощи и зелень к шашлыку, остальное — не ваша забота
Поделитесь результатом
Так у вас ничего не вырастет: тест для отъявленных садоводов
Вы уверенный садовод, который точно знает, что, куда и когда сажать, а когда — собирать
Поделитесь результатом
Так у вас ничего не вырастет: тест для отъявленных садоводов
Соседи выстраиваются в очередь за вашими советами, ведь такого мастера еще поискать!