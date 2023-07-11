Так у вас ничего не вырастет: тест для отъявленных садоводов

Огородники много читают и еще больше экспериментируют. Проверьте свои знания — в правильном ли направлении движется ваша дачная активность? Впрочем, мы не исключаем, что вы просто прирожденный садовод, который не первый год проводит в полях. Давайте проверим, так ли это.