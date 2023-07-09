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    Лавров обсудил возвращение командиров «Азова»* с главой турецкого МИДа

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    Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Как сообщили 9 июля в пресс-службе российского МИДа, разговор состоялся по инициативе Турции.

    Как отмечается в сообщении, министры обсудили региональную повестку дня с упором на последние события вокруг Украины, в том числе ситуацию с возвращением главарей запрещенного и признанного в России террористическим нацбатальона «Азов»*.

    «Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям», — говорится в заявлении российского МИДа.

    Лавров и Фидан «подтвердили необходимость сохранять и укреплять» доверительный характер отношений между двумя государствами на основе договоренностей президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Также главные дипломаты России и Турции обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности и график предстоящих контактов.

    8 июля пятеро освобожденных из плена азовцев вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прилетели из Турции во Львов, где заявили о намерении продолжить участие в боевых действиях. Это произошло вопреки договоренностям Москвы, Анкары и Киева о том, что боевики должны находиться в Турции до окончания конфликта. Всё, что известно о ситуации, можно прочитать здесь.

    *Запрещен в РФ и признан террористической организацией.

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