Лавров обсудил возвращение командиров «Азова»* с главой турецкого МИДа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Как сообщили 9 июля в пресс-службе российского МИДа, разговор состоялся по инициативе Турции.
Как отмечается в сообщении, министры обсудили региональную повестку дня с упором на последние события вокруг Украины, в том числе ситуацию с возвращением главарей запрещенного и признанного в России террористическим нацбатальона «Азов»*.
«Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям», — говорится в заявлении российского МИДа.
Лавров и Фидан «подтвердили необходимость сохранять и укреплять» доверительный характер отношений между двумя государствами на основе договоренностей президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Также главные дипломаты России и Турции обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности и график предстоящих контактов.
8 июля пятеро освобожденных из плена азовцев вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прилетели из Турции во Львов, где заявили о намерении продолжить участие в боевых действиях. Это произошло вопреки договоренностям Москвы, Анкары и Киева о том, что боевики должны находиться в Турции до окончания конфликта. Всё, что известно о ситуации, можно прочитать здесь.
*Запрещен в РФ и признан террористической организацией.