Лавров обсудил возвращение командиров «Азова»* с главой турецкого МИДа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Как сообщили 9 июля в пресс-службе российского МИДа, разговор состоялся по инициативе Турции.



Как отмечается в сообщении, министры обсудили региональную повестку дня с упором на последние события вокруг Украины, в том числе ситуацию с возвращением главарей запрещенного и признанного в России террористическим нацбатальона «Азов»*.

«Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям», — говорится в заявлении российского МИДа.