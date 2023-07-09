Плоды «Деметры». Арт-отель в центре Петербурга из-за долгов может вернуться к экс-подрядчику Минобороны

Арбитражный суд запретил совершать регистрационные действия с арт-отелем «Деметра», пока не разберется, насколько законно он был продан. Сделку десятилетней давности в рамках дела о банкротстве строителя Суворовского училища оспорил конкурсный управляющий, вот только объект давно принадлежит совсем другой компании — стратегическому инвестору города АО «Отель Введенский», который не намерен отдавать приобретение. По мнению источника «Фонтанки», лишь одним этим четырехзвездочным отелем можно покрыть все требования кредиторов к экс-подрядчику Минобороны, которых набралось примерно на миллиард.



Строительная компания «Деметра» реставрировала Морской собор в Кронштадте и ремонтировала здание Константиновского училища на Московском проспекте, куда в 2017 году переехало Санкт-Петербургское суворовское военное училище. С его обустройством была связана громкая история. Изначально строительные работы проводила компания «Интарсия», но в 2015 году структуры Минобороны расторгли с ней контракт. Она не соблюдала сроки, не предоставляла документы о расходовании средств, а заявленный объем выполненной работы на 60% не совпадал с фактическим. Новым подрядчиком стало ООО «Деметра» предпринимателей Людмилы и Антона Чубатюков. Работы с задержкой, но выполнили. В ноябре 2017 года суворовцы полностью перебрались на Московский, но осадочек остался — в виде уголовного дела о мошенническом хищении бюджетных средств и обысков в офисах «Интрасии». В 2019 году у недавно отремонтированного здания покосилась кровля и тогда вопросы появились уже к «Деметре».



Позже всё это вылилось в уголовное дело о преступном сообществе и взятках на стройках Минобороны. Просто чтобы понимать масштабы нарушений, допущенных при исполнении контрактов, — в одном из случаев следствие установило, что в двух залах училища вместо воссозданного щитового паркета положили обычный, а его стоимость посчитали по реставрационным расценкам. Работы проводили нанятые «Деметрой» паркетные компании бизнесмена Ерванда Седракяна и, оказалось, что их стоимость была завышена в пять раз. Подмахнувший акт выполненных работ экс-чиновник Минобороны получил штраф в 58 миллионов рублей и 3,5 года в колонии общего режима.

Одним из результатов разбирательств тогда стали арест главы военного стройнадзора Дениса Монджиевского и домашний арест для трех человек. Среди последних был и гендиректор «Деметры» Игорь Писаревский. Его обвиняли в участии в преступном сообществе и получении взятки. Вину он признал и против меры не возражал, вот только продлевать ее суд не стал.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в марте 2023 года Московский районный суд признал Писаревского виновным в трех эпизодах посредничества во взяточничестве, оштрафовал на 3 миллиона рублей и дал ему три года условно.



Падение «Деметры» можно наблюдать не только по «вырезкам из газет». Из открытой отчетности компании следует, что в лучшие годы она зарабатывала по 1,3,-2,6 миллиарда рублей выручки и получала 11–16 миллионов чистой прибыли, пока в 2020 году не провалилась в убыток на 118 миллионов рублей. Как раз в конце того года в отношении компании было инициировано дело о банкротстве, по которому в апреле 2022 года суд признал «Деметру» несостоятельной и ввел конкурсное производство.



Примерно через год конкурсный управляющий компании стал массово оспаривать старые сделки «Деметры». Большинство из них заключены на небольшие суммы, в общей сложности набирается более 15,7 миллиона рублей. Еще одну сделку — зачет требований на 6 миллионов рублей в пользу строительной инжиниринговой компании «Синко», аффилированной с владельцами «Деметры» — просит признать недействительным ее бывший заказчик, Главное управление обустройства войск. Но самая крупная из оспариваемых сделок компании касается одноименного четырехзвездочного отеля на улице Восстания, 44 . Как следует из судебных актов, в 2013 году «Деметра» передала здание площадью 2 779,6 квадратных метра вместе с участком по указанному адресу компании «Деметра плюс». В конце августа 2021 года было подписано соглашение об отступном.



«При совершении этой сделки были допущены нарушения. Было выделение организации. То есть из "Деметры" выделили "Деметра плюс" и передали ей этой актив, и, соответственно, обязательств никаких не передали. Мы считаем это нарушением», — пояснил «Фонтанке» конкурсный управляющий должника Дмитрий Ражев.

Сделку можно назвать перекладыванием активов из одного кармана в другой, поскольку у компаний одни и те же владельцы, но затем они продали объекты АО «Отель Введенский». Оно получило статус стратегического инвестора Петербурга в связи с проектом строительства трехзвездочной гостиницы на пересечении проспекта Просвещения и улицы Брянцева. Также среди его крупных проектов — реконструкция здания железнодорожных касс на набережной канала Грибоедова, которое вместе со зданием отельеры приобрели на торгах за 1,151 миллиарда рублей.



Суд привлек «Введенский» к рассмотрению спора в качестве третьего лица. На здание и участок наложили обеспечительные меры — на случай если нынешний владелец захочет продать их, Росреестру запрещено совершать с ними регистрационные действия. «Отель Введенский» пытался отменить обеспечительные меры, но в конце мая суд отказал ему в этом. Компания планирует до последнего отстаивать свои законные интересы, сообщил в беседе с «Фонтанкой» гендиректор «Отель Введенский» Андрей Ткачев.

«Всё это технические, юридические вопросы, не имеющие к нам вообще никакого отношения. Мы купили абсолютно легально и официально на торгах объект. Это проблемы бывших собственников десятилетней давности, которые экстраполируют на нас. Всё это сейчас будет оспорено без малейших проблем, — уверен он. — Мы же не являемся ответчиком. Мы там как бы за компанию, что называется».



Одного только этого отеля может хватить на то, чтобы расплатиться с кредиторами «Деметры» полностью или хотя бы покрыть большую часть задолженности, которая, по данным источника «Фонтанки», составляет около миллиарда рублей. Только кадастровая стоимость объектов на публичной кадастровой карте составляет 230 миллионов рублей. Как писал «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов, отель могли продать за 450–550 миллионов рублей.

