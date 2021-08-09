Экс-чиновника Минобороны отправили в колонию за «дыру» в полу Суворовского училища на 151 млн рублей

Минобороны взыскало 58 миллионов рублей с бывшего чиновника, с лёгкой руки которого на реставрации здания Суворовского училища в Петербурге потеряно почти втрое больше. Возвращать долг Юрию Домолазову предстоит из колонии.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 9 августа Петроградский райсуд приговорил Домолазова к 3,5 годам в колонии общего режима. Занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, ему запрещено на год.

Домолазов признан виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Установлено, что руководитель регионального управления заказчика капстроительства ЗВО, желая быстрее исполнить госконтракт и повысить свой авторитет перед вышестоящим руководством, в июне 2018 года подписал акт выполненных работ по укладке паркета на 186 млн рублей, достоверно зная о том, что фактическая стоимость сделанного не превысила 35 млн рублей. Счёт, подписанный Домолазовым, оплатило Минобороны.