«За любовь и верность». Петербург отметил день Петра и Февронии

В России 8 июля отмечается день семьи, любви и верности. В Петербурге поздравления в честь этого праздника опубликовали чиновники, ведомства, депутаты.



Правительственный телеканал «Санкт-Петербург» опубликовал видео, как в Смольном губернатор Александр Беглов вместе с главой Фонда социально-культурных инициатив Светланой Медведевой награждали медалями «За любовь и верность» пары, которые празднуют бриллиантовую, золотую, рубиновую, коралловую и жемчужную свадьбы.



На странице губернатора «В контакте» вместе с поздравлением появилось и напоминание: в этот день не все дети в Петербурге могут похвастаться, что у них есть семья, а родителей ждут более 1000 ребят.

