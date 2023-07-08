«За любовь и верность». Петербург отметил день Петра и Февронии

В России 8 июля отмечается день семьи, любви и верности. В Петербурге поздравления в честь этого праздника опубликовали чиновники, ведомства, депутаты.
Правительственный телеканал «Санкт-Петербург» опубликовал видео, как в Смольном губернатор Александр Беглов вместе с главой Фонда социально-культурных инициатив Светланой Медведевой награждали медалями «За любовь и верность» пары, которые празднуют бриллиантовую, золотую, рубиновую, коралловую и жемчужную свадьбы.
На странице губернатора «В контакте» вместе с поздравлением появилось и напоминание: в этот день не все дети в Петербурге могут похвастаться, что у них есть семья, а родителей ждут более 1000 ребят.
Вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий к своему поздравлению добавил, что в городском бюджете по распоряжению градоначальника заложено более 7 млрд рублей на улучшение жилищных условий многодетных семей.
В телеграм-канале «Правительство Санкт-Петербурга» появился ролик о значении семьи.
Городское предприятие «Пассажиравтотранс» рассказал о династии семьи Тявиных, чей общий стаж работы в ГУПе достиг полувекового рубежа.
Телеграм-канал Mash на Мойке показал историю «огненной» семьи — супругов, которые работают в МЧС и борются с пожарами.
Правительственное издание «Петербургский дневник» рассказало, как в этот праздник военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине, специально отправляли в отпуск, чтобы они могли заключить брак.
И показало, как проходит Большой семейный фестиваль в Пулковском парке.
Глава Заксобрания Александр Бельский рассказал, что уже 30 лет проводит этот день с супругой в церкви.
Семейными фотографиями поделились зампред Заксобрания Павел Иткин.
И депутат от «Единой России» Константин Чебыкин.
Председатель парламентского комитета по законодательству Всеволод Беликов в поздравлении представил избирателям целый семейный фотоархив.
Семейные фото с поздравлениями также опубликовал глава Выборгского района Виктор Полунин.
Администрация Курортного района выложила видео-поздравление начальника сектора ЗАГС Анастасии Краюхиной.
А глава районной администрации Александр Забайкин — сюжет, как в поселке Солнечное патриарх Кирилл освещал храм в честь святых благоверных Петра и Февронии.