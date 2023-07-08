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    «За любовь и верность». Петербург отметил день Петра и Февронии

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    В России 8 июля отмечается день семьи, любви и верности. В Петербурге поздравления в честь этого праздника опубликовали чиновники, ведомства, депутаты.

    Правительственный телеканал «Санкт-Петербург» опубликовал видео, как в Смольном губернатор Александр Беглов вместе с главой Фонда социально-культурных инициатив Светланой Медведевой награждали медалями «За любовь и верность» пары, которые празднуют бриллиантовую, золотую, рубиновую, коралловую и жемчужную свадьбы.

    На странице губернатора «В контакте» вместе с поздравлением появилось и напоминание: в этот день не все дети в Петербурге могут похвастаться, что у них есть семья, а родителей ждут более 1000 ребят.

    Вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий к своему поздравлению добавил, что в городском бюджете по распоряжению градоначальника заложено более 7 млрд рублей на улучшение жилищных условий многодетных семей.

    В телеграм-канале «Правительство Санкт-Петербурга» появился ролик о значении семьи.

    Городское предприятие «Пассажиравтотранс» рассказал о династии семьи Тявиных, чей общий стаж работы в ГУПе достиг полувекового рубежа.

    Телеграм-канал Mash на Мойке показал историю «огненной» семьи — супругов, которые работают в МЧС и борются с пожарами.

    Правительственное издание «Петербургский дневник» рассказало, как в этот праздник военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине, специально отправляли в отпуск, чтобы они могли заключить брак.

    И показало, как проходит Большой семейный фестиваль в Пулковском парке.

    Глава Заксобрания Александр Бельский рассказал, что уже 30 лет проводит этот день с супругой в церкви.

    Семейными фотографиями поделились зампред Заксобрания Павел Иткин.

    И депутат от «Единой России» Константин Чебыкин.

    Председатель парламентского комитета по законодательству Всеволод Беликов в поздравлении представил избирателям целый семейный фотоархив.

    Семейные фото с поздравлениями также опубликовал глава Выборгского района Виктор Полунин.

    Администрация Курортного района выложила видео-поздравление начальника сектора ЗАГС Анастасии Краюхиной.

    А глава районной администрации Александр Забайкин — сюжет, как в поселке Солнечное патриарх Кирилл освещал храм в честь святых благоверных Петра и Февронии.

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    День Петра и Февронии
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