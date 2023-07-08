В США заявили о передаче кассетных боеприпасов Украине — эта и другие новости СВО за 8 июля

Денис из Краснообска получил три месяца назад серьезное ранение, в результате которого осколок оказался в его груди Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 8 июля.



Передача кассетных боеприпасов В рамках нового пакета помощи США передают Украине кассетные боеприпасы и другие артиллерийские снаряды на 800 миллионов долларов. Об этом сообщил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, напомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома о том, что их применение является военным преступлением. Тем временем представители Великобритании, Канады, Италии и Испании выступили против применения кассетных боеприпасов.

Футбольный арбитр РФ погиб в зоне СВО Российский футбольный арбитр Даниил Шеметов погиб в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза. При этом обстоятельства гибели не раскрываются. На сайте РФС появилась запись с соболезнованиями из-за смерти Шеметова. Атаки ВСУ Ночью 8 июля силы противовоздушной обороны в Воронежской области обнаружили и уничтожили два беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев. — Жертв, пострадавших, разрушений нет, — отметил Гусев.

Чуть позднее Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием. В результате пострадал мужчина, врачи оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Всего за прошедшие сутки, отмечает Гладков, ВСУ выпустили более 120 боеприпасов по Белгородской области. Российских спортсменов допустят до Азиатских игр Российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр — 2023 в Ханчжоу (Китай) в нейтральном статусе, сообщает Inside the Games.

По данным портала, россияне и белорусы не будут иметь права на получение медалей соревнований. Решение о допуске принято для того, чтобы дать спортсменам возможность принять участие в отборе на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже. Выделено около 500 квот.

Полк «Азов»* возвращается на Украину

Владимир Зеленский сообщил о возращении на Украину из Турции пяти командиров «Азова»*. Напомним, они прибыли в Турцию после обмена пленными в сентябре 2022 года. Все пятеро командиров должны были остаться в Турции до завершения СВО «под личные гарантии турецкого президента». Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что это является нарушением договоренности. Его слова передает РИА Новости. * Признан террористической организацией и запрещен в РФ.