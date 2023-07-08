Пожар на два огнетушителя. Голубой автобус задымился в Московском районе

Читатели «Фонтанки» сняли тушение очередного голубого автобуса. На этот раз в Московском районе.
По их словам, дым пошел из-под обшивки транспортного средства у дома 58 по Кузнецовской улице около половины второго дня.
Как сообщили «Фонтанке» 8 июля в компании-перевозчике «Домтрансавто», возгорания как такового не было. Сработала система пожаротушения, водитель, действуя по инструкции, дополнительно применил огнетушитель, вызвал сотрудников МЧС.
читатель «Фонтанки» Роман
Прибывшие на место пожарные осмотрели автобус — задымления и возгорания нет.
Пострадавших тоже нет.