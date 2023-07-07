«Сказал, что второй день не ест и не пьет». Очевидцы рассказали о суициде россиянина в храме на Пхукете

Мужчина, покончивший с собой в храме Чалонг на тайском острове Пхукет, считал, что ему подсыпали что-то наркотическое. Об этом «Фонтанке» 7 июля рассказала очевидица его смерти.



«Я сегодня общалась с девушкой, которая стояла наверху, вместе со спасателями и другими зеваками. Парень ей сказал, что второй день не ест и не пьет и что ему, по его мнению, подсыпали что-то "друзья", от чего у него случилась передозировка», — заявила наша собеседница.

Она предоставила и кадры с места событий. Видно, как мужчину удерживают люди — один из них в каске, — и пытаются привязать к нему страховку, но мужчина вырывается.