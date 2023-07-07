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    «Сказал, что второй день не ест и не пьет». Очевидцы рассказали о суициде россиянина в храме на Пхукете

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    Мужчина, покончивший с собой в храме Чалонг на тайском острове Пхукет, считал, что ему подсыпали что-то наркотическое. Об этом «Фонтанке» 7 июля рассказала очевидица его смерти.

    «Я сегодня общалась с девушкой, которая стояла наверху, вместе со спасателями и другими зеваками. Парень ей сказал, что второй день не ест и не пьет и что ему, по его мнению, подсыпали что-то "друзья", от чего у него случилась передозировка», — заявила наша собеседница.

    Она предоставила и кадры с места событий. Видно, как мужчину удерживают люди — один из них в каске, — и пытаются привязать к нему страховку, но мужчина вырывается.

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    Как писала «Фонтанка», 35-летний россиянин скончался у подножия храма. По предварительным данным, он несколько часов просидел на крыше пагоды примерно на высоте шестиэтажного дома. Его пытались уговорить спуститься полиция и спасатели, а позже — даже губернатор острова.

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