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    ДТП с электросамокатом у «Европолиса»: юноше горел зелёный, но он ехал, а не шёл

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    Статистику ДТП с электросамокатами в Петербурге пополнил ещё один случай — в Калининском районе. Пострадавший в тяжёлом состоянии.

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    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 7 июля в 8:07 около дома 84 по Полюстровскому проспекту (это ТЦ «Европолис») 28-летний мужчина на «Ниссане» сбил 20-летнего юношу, который переезжал дорогу на электросамокате. По предварительным данным, самокатчику горел разрешающий сигнал светофора. Юношу госпитализировали с тяжёлыми травмами. Полиция проводит проверку.

    На фотографии с места происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что это случилось на довольно тихом переходе у пересечения с проспектом Маршала Блюхера. По словам очевидцев, пострадавшего увезла машина реанимации.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 33

    Annonym9107 Июл 2023 в 16:23
    Ну по поводу Светофоров яркий Пример перкрестки в Петроградком районе где светофоры работают чудесным образом это Большой проспект П.С и Веденской а также На Большом пропекте П.С И Камменостровского где площадь Льва толстого на обоих этих прекрестках Красный для пешеходов Включается на Большом пропекте П.С Хотя потом машин по Камменостровскому или Веденской идет еще секунд 15 - 30 и то есть Зеленый для проезда Автомобилей на Большом загорается лишь спустя эти самые 15 - 30 Секунд и это я уже молчу про систематический проезд автомобилистами в обоих этих участках на Зеленый сигнал для пешеходов что является составом Статья 12.18 КоАП РФ штраф по ней 1500 - 2500р А таких правонарушений в районе соврешается каждый день около 10 и более то есть штрафуя таких нарушителей можно еждневно поопнять Казну на 15 тысяч рублей и более ...
    +0−0
    Гость07 Июл 2023 в 15:42
    Электросамокат - средство СИМ. "24.8 ПДД. ... лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ)...запрещается: ...пересекать дорогу по пешеходным переходам." Человек, едущий на средстве индивидуальной мобильности, пешеходом не является. Однако ПДД дают ему отличную возможность в любой момент стать пешеходом - для этого достаточно спешиться и покатить СИМ рядом с собой. С другой стороны, если обратится к пункту 1.2 ПДД, то, во-первых, СИМ является транспортным средством, а, во-вторых, человек, управляющий любым транспортным средством, является водителем. То есть, человек, управляющий СИМ, по определению является водителем. Так что в данном ДТП водитель СИМ не спешился, стало быть остался именно водителем а не пешеходом. Водителем, который выехал на пешеходный переход и столкнулся с другим ТС.
    +2−0
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