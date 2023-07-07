ДТП с электросамокатом у «Европолиса»: юноше горел зелёный, но он ехал, а не шёл

Статистику ДТП с электросамокатами в Петербурге пополнил ещё один случай — в Калининском районе. Пострадавший в тяжёлом состоянии.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 7 июля в 8:07 около дома 84 по Полюстровскому проспекту (это ТЦ «Европолис») 28-летний мужчина на «Ниссане» сбил 20-летнего юношу, который переезжал дорогу на электросамокате. По предварительным данным, самокатчику горел разрешающий сигнал светофора. Юношу госпитализировали с тяжёлыми травмами. Полиция проводит проверку.
На фотографии с места происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что это случилось на довольно тихом переходе у пересечения с проспектом Маршала Блюхера. По словам очевидцев, пострадавшего увезла машина реанимации.