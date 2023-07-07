В Роспотребнадзоре объяснили, почему менингококковую инфекцию называют молниеносным убийцей

На начальной стадии болезни бактерия Neisseria meningitidis проявляет себя так, будто у человека ОРВИ — лихорадка, слабость, насморк. На этом все может и остановиться, если у иммунитета хватает защитной силы, чтобы справиться с инфекцией. В тяжелых ситуациях развиваются менингит и сепсис. Об этом 7 июля рассказало управление Роспотребнадзора по Петербургу.



О том, что течение болезни пошло по плохому сценарию и развился менингит, говорит сильнейшая головная боль, светобоязнь, напряженность мышц шеи, тошнота. В этой ситуации все может закончиться сепсисом, о нем говорит появляющаяся сыпь на коже, высокая температура. При таком развитии событий могут проявиться осложнения: судороги, снижение слуха или глухота, парезы. Велика вероятность ампутации конечностей.

