В Роспотребнадзоре объяснили, почему менингококковую инфекцию называют молниеносным убийцей

На начальной стадии болезни бактерия Neisseria meningitidis проявляет себя так, будто у человека ОРВИ — лихорадка, слабость, насморк. На этом все может и остановиться, если у иммунитета хватает защитной силы, чтобы справиться с инфекцией. В тяжелых ситуациях развиваются менингит и сепсис. Об этом 7 июля рассказало управление Роспотребнадзора по Петербургу.
О том, что течение болезни пошло по плохому сценарию и развился менингит, говорит сильнейшая головная боль, светобоязнь, напряженность мышц шеи, тошнота. В этой ситуации все может закончиться сепсисом, о нем говорит появляющаяся сыпь на коже, высокая температура. При таком развитии событий могут проявиться осложнения: судороги, снижение слуха или глухота, парезы. Велика вероятность ампутации конечностей.
Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, при септической форме болезни летальность в среднем составляет 15%. Но у детей до года и взрослых старше 65 лет риск летального исхода возрастает до 30% и более, инвалидизация наступает в 10–15% случаев.
Она зависит не только от того, насколько стремительно инфекция «захватывает» организм, но и от времени обращения за медицинской помощью: чем раньше ее получишь, тем больше шансов избежать развития неблагоприятного сценария.
Стать жертвой опасной бактерии Neisseria meningitidis может каждый, поскольку она передается воздушно-капельным, реже — контактно-бытовым путем. Источником распространения может быть заболевший человек или бактерионоситель.
Защитить от менингококковой инфекции может только вакцинация. Дорогостоящая вакцина недавно вошла в Национальный календарь прививок, значит, сделать прививку можно бесплатно: дошкольникам перед поступлением в детские учреждения, детям и взрослым в очагах менингококковой инфекции, людям из групп высокого риска заражения. При этом вакцина дважды вводится только детям в возрасте до 2 лет, старше 2 лет, и взрослым делают однократную прививку.