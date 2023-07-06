Едим как петербуржцы. Топ-10 специалитетов, которые непременно нужно попробовать в Северной столице

Любой турист в Петербурге считает своим долгом попробовать корюшку, выпить кофе с пышками и перекусить шавермой. Но список специалитетов Северной столицы этим не исчерпывается. Шеф-повара и рестораторы возрождают гастрономические традиции. Некоторые изобретают заново, а что-то становится «типично петербургской едой» само собой. «Фонтанка» составила топ-10 блюд, которые стоит отведать, чтобы ощутить себя настоящим петербуржцем.



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«Культовых блюд, блюд-топонимов никак не может быть много, как бы мы того ни хотели. Хотя бы потому, что память человеческая не беспредельна. У столицы Австрии есть венский шницель, ну и еще торт «Захер». Про них знают если не все, то многие, а потому хотят попробовать, попадая в город», — рассуждает ресторанный критик Дмитрий Грозный. У Петербурга есть своя тройка главных гастрономических брендов. Но ими список специалитетов не ограничивается.