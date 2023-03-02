«Шаверма» или «шаурма»? «Фонтанка» побывала на Родине самого популярного в Петербурге фастфуда

Шаверма, появившаяся в Петербурге около
«Фонтанка» побывала на родине фастфуда и узнала, чья порция выигрывает по граммовке и стоимости и как же все-таки правильно — «шаверма» или «шаурма»?
Сейчас
+2˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Облачно, без осадков
Ощущается как -2
4 м/с, зап
752мм
74%
Пробки
2/10
Шаверма, появившаяся в Петербурге около
«Фонтанка» побывала на родине фастфуда и узнала, чья порция выигрывает по граммовке и стоимости и как же все-таки правильно — «шаверма» или «шаурма»?
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07 июля 2016, 13:37
15 сентября 2006, 08:17
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