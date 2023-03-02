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    «Шаверма» или «шаурма»? «Фонтанка» побывала на Родине самого популярного в Петербурге фастфуда

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    Шаверма, появившаяся в Петербурге около 30 лет назад, прочно завоевала сердца местных жителей и стала визитной карточкой города. Но мало кто задумывается, откуда она взялась.

    «Фонтанка» побывала на родине фастфуда и узнала, чья порция выигрывает по граммовке и стоимости и как же все-таки правильно — «шаверма» или «шаурма»?

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    ФастфудШавермаШаурмаFontanka.digital
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