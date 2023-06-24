Народное достояние. Дегустация лучших пышек Петербурга

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пышка наряду с корюшкой плотно закрепилась в умах горожан и туристов как петербургский изыск и специалитет, вошедший в наш культурный код. «Фонтанка.ру» купила 10 пышек в самых популярных заведениях города и выяснила, какие оказались самыми вкусными и где соблюдают идеальный баланс сладости и жирности.



В 1958 году на улице Желябова (ныне Большая Конюшенная) была открыта самая известная пышечная Ленинграда-Петербурга. Несмотря на то что советские заведения были типовыми и находились в различных городах, как, например, знаменитая московская «Пончиковая» (именно так их называют в столице) в районе Останкино, пышка в массовом сознании стала ассоциироваться с Петербургом.



Сейчас в Петербурге насчитывается более 60 пышечных, однако самые популярные заведения располагаются преимущественно в центральных районах. Многие из них имеют свою историю, огромное количество хвалебных отзывов и ностальгический антураж, который так сильно завлекает туристов.



Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Все заведения, которые мы решили протестировать, имеют оценку на «Яндекс Картах» выше 4,5, а также часто упоминаются в различных туристических гидах. Разброс цен довольно велик — от 14 до 30 рублей. Хотя, по нашим подсчетам, средняя себестоимость одной пышки не превышает 4,5–5 рублей за штуку. Однако она может отличаться из-за специальных рецептов и разного веса. К тому же мы не учитывали операционные расходы пышечных, которые за счет аренды, счетов и зарплат могут кратно увеличивать цену одной единицы.



Мы с уверенностью можем сказать: некоего единого эталона, которому следуют все пышечники Петербурга, нет. Почти все купленные нами пышки были самобытными и отличались от друг друга по сладости, маслянистости, весу, размеру, пышности.

Все купленные пышки были помещены в одинаковые контейнеры и по очереди предлагались нашей коллеге Василисе Скандаковой, которая оценивала их вкус по шкале от 0 до 5. При этом она не знала, где каждая пышка была куплена и сколько она стоила.



Мы не претендуем на стопроцентную точность в оценке, поскольку у каждого истинного ценителя пышек есть свои идеалы и свои выработанные годами и поколениями предпочтения. Нашей задачей было, скорее, показать особенности лучших пышечных в центре Петербурга.



Последнее место и ноль баллов занимают сразу два заведения: на Бронницкой, 16, и Невском проспекте, 35. За пышку с Невского проспекта мы отдали 30 рублей (самый высокий показатель), а её вес составил 52 г, на Бронницкой же подают данное блюдо весом в 56 граммов за 26 рублей. Обе пышечные были низко оценены за счет чрезмерного количества сахара и масла.

Немного лучше показала себя пышка с Кузнечного переулка, 8 (2 балла из 5). Она весит 70 г, что является самым большим показателем и продается всего за 14 рублей. Уровень маслянистости оказался приемлемым, однако чувствуется чрезмерное изобилие сахара.



Чуть лучше оказалась «непропорциональная» пышка с 1-й Советской, 12, за 26 рублей (3 балла из 5). Её вес составил 55 г, по вкусу она оказалась не самой приятной из-за повышенной маслянистости и слишком большого количества сахарной пудры.

Пышка с Садовой, 35/1, за 29 рублей по размерам оказалась настоящим гигантом, хотя и весила меньше, чем предыдущая (66 г). То есть по показателю пышности она далеко обошла всех конкурентов. Однако внушительные размеры не перебили неприятные ощущения на губах от изобилия жира на булочке. За хорошие сахарные пропорции она получила 3 из 5 баллов.



Визуально самая маленькая пышечка из заведения на площади Восстания, 13, за 30 рублей, хоть и блестела от жира, оказалась вкуснее предыдущих за счет сахарного баланса и своей формы, благодаря которой пышку становится удобно откусывать.



Второе и третье место разделили два заведения, пожалуй, самые известные в городе.

Пышка с Большой Конюшенной, 25, стоила 20 рублей и весила 31 грамм, что делает её самой легкой пышкой из представленных. Василиса оценила баланс между маслянистостью и сахаром, выставив 4,5 балла из 5 возможных.

Столько же получила пышка с канала Грибоедова, 56–58. Её цена составила 26 рублей, а вес — 45 г, как и в случае с пышкой с Большой Конюшенной, она отличается мерой сладости и жирности и также может подкупить своей упругостью.

Однако самой вкусной по результатам слепой дегустации оказалась пышка с Невского проспекта, 20. Несмотря на свои 30 рублей, она подкупила Василису своим привкусом корицы в самом тесте. Не отличаясь от лидеров нашего топа по соблюдению баланса основных ингредиентов, благодаря уникальной рецептуре с применением корицы она набрала 4,8 балла из 5.



Возможно, корица — это запрещенный прием и не соответствует критериям настоящей ленинградской пышки. Однако и без нее наш победитель показал идеальное сочетание вкуса, размера и мягкости.

Бонусом мы решили попробовать пирожок «колобок с изюмом» из самой знаменитой в городе пирожковой на Московском проспекте, 192–194. Пирожок сверху имел гораздо больше посыпки, чем стандартная пышка, а внутри вкусную изюмную начинку. По сравнению с пышкой он был немного суховат, однако само тесто очень напоминало то, что мы пробовали все это время. За 40 рублей мы получили 88 г вкусного пирожка. По нашей шкале он заработал 3 балла из 5.



В итоге победитель заработал 4,8 балла, что по-своему символизирует недостижимость идеала той знаменитой ленинградской пышки, которую многие поколения горожан помнят с детства. Возможно, где-то и продается самая идеальная пышка, а может, полные пять баллов заслуживает только чей-то сохранившийся от бабушки рецепт. Напишите в редакцию, где же искать самую вкусную в Петербурге пышку.

Филипп Букетов, Василиса Скандакова, специально для «Фонтанки.ру»

