Жара возвращается в Петербург, но совсем на чуть-чуть

Спешите загорать и купаться. Жаркое лето вернулось в Петербург — всего на один день. Уже завтра в прогнозе снова ливни, грозы и всего 20 «с копейками».



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 июля в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южных направлений умеренный. Температура, ночью опускавшаяся до 13–15 градусов, днем составит 25–27.

