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    Жара возвращается в Петербург, но совсем на чуть-чуть

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Спешите загорать и купаться. Жаркое лето вернулось в Петербург — всего на один день. Уже завтра в прогнозе снова ливни, грозы и всего 20 «с копейками».

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 июля в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южных направлений умеренный. Температура, ночью опускавшаяся до 13–15 градусов, днем составит 25–27.

    Короткую волну тепла нам дарит гребень антициклона, вмешавшийся в формирование погоды. «Усиливаясь с юга, он уменьшит количество облаков и понизит вероятность осадков. И только поздним вечером на западе области приближающийся атмосферный фронт вызовет кратковременные дожди. <...> Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    По данным «Яндекса», сегодняшний день может стать самым тёплым 6 июля за 10 лет наблюдений: 26 градусов — это на 7 градусов выше климатической нормы. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает облачно с прояснениями, от 12 до 23 градусов в течение суток. Самое холодное 6 июля выдалось в 1992 году, плюс 7 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 31.

    Завтра и в субботу, 8 июля, ожидаются кратковременные дожди, утром и днем местами ливни, грозы. Температура — 20–22 градуса.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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