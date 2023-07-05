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    В школах и детсадах Белгородской области окна покроют бронированной пленкой

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    4 комментария

    В Белгородской области окна школ и детских садов планируют покрыть бронированной пленкой на случай обстрелов. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

    «Но повторюсь — жизнями детей никто рисковать не будет. В 20-километровой зоне никакого образовательного процесса быть не может», — заявил Гладков.

    Ранее губернатор уволил своего заместителя Константина Полежаева за некачественное восстановление жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, пострадавших от обстрелов. По словам Гладкова, чтобы восстановить регион, потребуется более 20 миллиардов рублей.

    Утром 5 июля город Валуйки в Белгородской области обстреливали больше часа, в том числе из системы залпового огня «Град», заявил Гладков. Пострадала женщина.

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    Белгородская область
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    Комментарии 4

    Гость05 Июл 2023 в 21:43
    Плохо жилось в 2021, правда Вова?
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 21:43
    Над бы границы защищать и на пограничников молиться.
    +0−0
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