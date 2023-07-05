В школах и детсадах Белгородской области окна покроют бронированной пленкой

В Белгородской области окна школ и детских садов планируют покрыть бронированной пленкой на случай обстрелов. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.



«Но повторюсь — жизнями детей никто рисковать не будет. В 20-километровой зоне никакого образовательного процесса быть не может», — заявил Гладков.

Ранее губернатор уволил своего заместителя Константина Полежаева за некачественное восстановление жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, пострадавших от обстрелов. По словам Гладкова, чтобы восстановить регион, потребуется более 20 миллиардов рублей.