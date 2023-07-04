На восстановление Белгородской области нужно больше 20 миллиардов рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на восстановление региона после обстрелов со стороны Украины совокупно понадобится более 20 миллиардов рублей. Как передаёт 4 июля РИА Новости, эту сумму Гладков озвучил на заседании генсовета «Единой России».



По словам губернатора, в приграничных районах полностью разрушены пять многоквартирных домов и 81 частный, более 1 200 домов и квартир требуют ремонта.



«Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно, — пять миллиардов на восстановление жилья, десять миллиардов — на восстановление предприятий, более пяти миллиардов — на восстановление учреждений социальной сферы», — сказал Гладков (цитата по РИА Новости).

