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    На восстановление Белгородской области нужно больше 20 миллиардов рублей

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    15 комментариев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на восстановление региона после обстрелов со стороны Украины совокупно понадобится более 20 миллиардов рублей. Как передаёт 4 июля РИА Новости, эту сумму Гладков озвучил на заседании генсовета «Единой России».

    По словам губернатора, в приграничных районах полностью разрушены пять многоквартирных домов и 81 частный, более 1 200 домов и квартир требуют ремонта.

    «Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно, — пять миллиардов на восстановление жилья, десять миллиардов — на восстановление предприятий, более пяти миллиардов — на восстановление учреждений социальной сферы», — сказал Гладков (цитата по РИА Новости).

    Также сегодня глава области в своем телеграм-канале опубликовал информацию о новом обстреле.

    «Под минометный обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет. Есть прямое попадание в частный жилой дом … повреждены линии электро- и газоснабжения», — говорится в сообщении губернатора Белгородской области.

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    Белгородская областьВячеслав Гладков
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    Комментарии 15

    Гость04 Июл 2023 в 21:33
    Пусть у Беглова возьмет. Может хоть этот не будет строить колокольню за 8 миллиардов в Смольном
    +0−1
    Гость04 Июл 2023 в 21:31
    Людям , потерявшим дом по 50 тысяч всего выплатил этот гладков
    +1−0
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