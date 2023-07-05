Голого шамана с бубном ищет кубанская полиция

Полиция заинтересовалась видеороликом, в котором абсолютно голый мужчина бьет в шаманский бубен. Действие происходит в роще Армавира. Об этом 5 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ГУ МВД Краснодарского края.



В ведомстве уточнили, что на голого шамана лично никто не жаловался, однако проверка всё равно будет проведена по выявленной в интернете записи.

Ролик с подписью «Такое происходит на берегу Кубани» разошелся по пабликам Армавира накануне и вызвал бурю эмоций. По словам местных, мужчина не впервые выходит к реке с бубном и без одежды. Всё это шаман якобы транслирует в свои соцсети.

