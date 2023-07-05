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    Голого шамана с бубном ищет кубанская полиция

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    8 комментариев

    Полиция заинтересовалась видеороликом, в котором абсолютно голый мужчина бьет в шаманский бубен. Действие происходит в роще Армавира. Об этом 5 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ГУ МВД Краснодарского края.

    В ведомстве уточнили, что на голого шамана лично никто не жаловался, однако проверка всё равно будет проведена по выявленной в интернете записи.

    Ролик с подписью «Такое происходит на берегу Кубани» разошелся по пабликам Армавира накануне и вызвал бурю эмоций. По словам местных, мужчина не впервые выходит к реке с бубном и без одежды. Всё это шаман якобы транслирует в свои соцсети.

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    Комментарии 8

    Cashmare05 Июл 2023 в 18:53
    перед концертом репетирует. микрофон только куда засунул?
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 18:50
    В кредит бубен не дают, пришлось продать одежду..)
    +0−0
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