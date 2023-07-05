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    Планета Земля пережила самый жаркий день за всю историю наблюдений

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    10 комментариев

    Национальный центр экологического прогнозирования США зафиксировал самую высокую среднюю температуру на нашей планете за всю историю измерений, это случилось в понедельник, 3 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр.

    Собираются данные по всем регионам Земли, в том числе над поверхностью океанов. Средняя температура на планете 3 июля, по данным центра, превысила 17 градусов по Цельсию. Причиной считается феномен Эль-Ниньо — колебание температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

    В США в начале июля установилась жара: на юге и юго-западе более 30 градусов, в штате Аризона — до 45 градусов.

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    Комментарии 10

    Гость05 Июл 2023 в 07:55
    Таких дней за мою жизнь, ох как немало озвучивали и никого особо это не волновало особо, а сейчас прямо ах ах ах, живите дальше, люди, добра и солнышка в душе
    +1−0
    27470087105 Июл 2023 в 07:48
    Скоро введут налог на дождь и снег у нас
    +1−0
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