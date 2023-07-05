Планета Земля пережила самый жаркий день за всю историю наблюдений

Национальный центр экологического прогнозирования США зафиксировал самую высокую среднюю температуру на нашей планете за всю историю измерений, это случилось в понедельник, 3 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр.



Собираются данные по всем регионам Земли, в том числе над поверхностью океанов. Средняя температура на планете 3 июля, по данным центра, превысила 17 градусов по Цельсию. Причиной считается феномен Эль-Ниньо — колебание температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.



В США в начале июля установилась жара: на юге и юго-западе более 30 градусов, в штате Аризона — до 45 градусов.

