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    Матвиенко предложила ввести акцизы на весь производящийся в стране этиловый спирт

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    14 комментариев

    Совет Федерации предложил обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт, а также выступил с инициативой предусмотреть субсидии для уплаты акциза на спирт для медучреждений. Об этом заявила в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишут 4 июля РИА Новости.

    По ее мнению, эта мера позволит бороться с нелегальной спиртосодержащей продукцией, а бюджетные средства будут использоваться более эффективно.

    Мишустин заявил, что предложения будут рассмотрены и соответствующие поручения по акцизам будут даны Минфину.

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    Комментарии 14

    Гость04 Июл 2023 в 15:48
    Валька стакан с алкоголем завязала?
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 15:47
    стакан ей акцизного) и на покой
    +0−0
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