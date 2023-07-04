Матвиенко предложила ввести акцизы на весь производящийся в стране этиловый спирт

Совет Федерации предложил обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт, а также выступил с инициативой предусмотреть субсидии для уплаты акциза на спирт для медучреждений. Об этом заявила в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишут 4 июля РИА Новости.



По ее мнению, эта мера позволит бороться с нелегальной спиртосодержащей продукцией, а бюджетные средства будут использоваться более эффективно.



Мишустин заявил, что предложения будут рассмотрены и соответствующие поручения по акцизам будут даны Минфину.

