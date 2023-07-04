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    «Санктъ-Петербургъ Опера» временно переедет в Театр музкомедии — из-за ремонта

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    Ремонтно-реставрационные работы в особняке барона фон Дервиза на Галерной улице временно переселят театр «Санктъ-Петербургъ Опера» на другую площадку. А именно — в Театр музыкальной комедии на Итальянской улице. Об этом «Фонтанке» рассказали в самом театре.

    Провести открытие сезона в непривычном месте и проработать там до середины сентября придется ввиду работ на фасадах и окнах. Предыдущий сезон театр закрыл на собственной площадке в середине июня.

    В гостях у коллег, с 4 по 25 августа, театр проведет гала-концерты и покажет собственные постановки — «Норму» Беллини, «Паяцев» Леонкавалло, «Риголетто» Верди, а также одну из новинок в репертуаре театра — оперу «Иван Грозный» Бизе.

    Тем, кто соскучится по изысканному зданию на Галерной, предлагают мини-сериал о нем на платформе VK Клипы «Опера в особняке».

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