«Санктъ-Петербургъ Опера» временно переедет в Театр музкомедии — из-за ремонта

Ремонтно-реставрационные работы в особняке барона фон Дервиза на Галерной улице временно переселят театр «Санктъ-Петербургъ Опера» на другую площадку. А именно — в Театр музыкальной комедии на Итальянской улице. Об этом «Фонтанке» рассказали в самом театре.



Провести открытие сезона в непривычном месте и проработать там до середины сентября придется ввиду работ на фасадах и окнах. Предыдущий сезон театр закрыл на собственной площадке в середине июня.



В гостях у коллег, с 4 по 25 августа, театр проведет гала-концерты и покажет собственные постановки — «Норму» Беллини, «Паяцев» Леонкавалло, «Риголетто» Верди, а также одну из новинок в репертуаре театра — оперу «Иван Грозный» Бизе.

