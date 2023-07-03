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    «Фонтанка» меняет дизайн первой страницы

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    36 комментариев
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    Дорогие читатели, сегодня мы меняемся! У «Фонтанки» — новый дизайн главной страницы. Это пока выглядит непривычно, и это нормально — любые изменения требуют времени, чтобы привыкнуть. В этом материале мы расскажем, что именно изменилось в нашем дизайне, а главное — зачем (спойлер: чтобы было удобнее находить интересные вам материалы).

    Мы облегчили и сделали более удобной навигацию в мобильной версии. Никаких лишних движений — вы сразу найдете все главные, срочные новости и истории города и страны.

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    Материалы в хронологическом порядке никуда не делись. В версии для ПК их можно всё так же найти в левой колонке. По сравнению со старым немного изменилась средняя часть первого экрана. Там теперь всего один главный материал, зато большой — не пропустишь. А справа остался привычный блок с картиной дня, выбором читателей и выбором редакции — только теперь он называется «Главное».

    Внешний вид блоков тоже изменился и теперь в полной мере отражает тренды веб-дизайна, которые используют крупнейшие интернет-сервисы. Картинки и заголовки материалов в разных блоках стали крупнее, а анонсы материалов — менее монотонными. Расставляя такие визуальные акценты, мы стараемся облегчить навигацию по нашим материалам.

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    Все эти изменения не затрагивают обычный функционал, который доступен нашим посетителям, и касаются только визуального оформления нашей главной страницы.

    Последний раз через масштабный редизайн «Фонтанка» проходила в 2016 году. Пишите о своих впечатлениях от нового дизайна в комментариях — нам важно знать ваше мнение. И оставайтесь с нами. У нас есть много интересного.

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    Редизайн
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 36

    Гость03 Июл 2023 в 10:43
    У меня на компьютере новости в хронологическом порядке на главной странице не отображаются! Появляются только когда перейду в какую-то новость
    +0−0
    Гость03 Июл 2023 в 10:42
    Теперь после полной загрузки страницы весь информационный блок схлопывается, остаются только шапка и подвал. Браузер Яндекс. Приходится останавливать загрузку страницы до завершения.
    +0−0
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