«Фонтанка» меняет дизайн первой страницы

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Дорогие читатели, сегодня мы меняемся! У «Фонтанки» — новый дизайн главной страницы. Это пока выглядит непривычно, и это нормально — любые изменения требуют времени, чтобы привыкнуть. В этом материале мы расскажем, что именно изменилось в нашем дизайне, а главное — зачем (спойлер: чтобы было удобнее находить интересные вам материалы).

Мы облегчили и сделали более удобной навигацию в мобильной версии. Никаких лишних движений — вы сразу найдете все главные, срочные новости и истории города и страны.



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Материалы в хронологическом порядке никуда не делись. В версии для ПК их можно всё так же найти в левой колонке. По сравнению со старым немного изменилась средняя часть первого экрана. Там теперь всего один главный материал, зато большой — не пропустишь. А справа остался привычный блок с картиной дня, выбором читателей и выбором редакции — только теперь он называется «Главное».

Внешний вид блоков тоже изменился и теперь в полной мере отражает тренды веб-дизайна, которые используют крупнейшие интернет-сервисы. Картинки и заголовки материалов в разных блоках стали крупнее, а анонсы материалов — менее монотонными. Расставляя такие визуальные акценты, мы стараемся облегчить навигацию по нашим материалам.

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Все эти изменения не затрагивают обычный функционал, который доступен нашим посетителям, и касаются только визуального оформления нашей главной страницы.