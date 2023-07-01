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    Наука

    SpaceX вывела на орбиту телескоп для исследования тёмной материи и энергии

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    Ракета Falcon 9 в субботу, 1 июля, вывела на космическую орбиту телескоп Euclid, который предназначен для изучения тёмной материи и тёмной энергии Вселенной. Об этом сообщила компания SpaceX, разработавшая ракету.

    Телескоп Европейского космического агентства (ESA) назван в честь древнегреческого математика Евклида. Его разрабатывали более десяти лет, затратив 1 млрд евро. Он должен удалиться от Земли примерно на 1,5 млн километров — до второй точки Лагранжа (L2). В этой точке гравитационные поля Солнца и Земли компенсируют друг друга, поэтому аппарат сможет оставаться неподвижным, не тратя топливо, и делать снимки галактик. Первые данные астрономы рассчитывают получить в 2024 году.

    Миссия «Евклида» рассчитана на 6 лет, его область наблюдения покроет более трети неба. Информация поможет учёным узнать, как расширялась Вселенная.

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