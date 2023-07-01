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    VK Fest стартовал под ливнем. Фанаты ждут музыку в дождевиках

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    В Парке 300-летия Санкт-Петербурга начался VK Fest, который продлится все выходные. Зрители ждут любимых исполнителей под зонтами и в дождевиках: в Петербурге сегодня гроза.

    Выступления пока откладываются. Технику убрали со сцены, а для тех, кто не в курсе происходящего, разместили объявление: «В связи с погодными условиями начало концерта задерживается».

    Несмотря на погоду, расходиться по домам петербуржцы не спешат. Сегодня на сценах фестиваля ждут Инстасамку, IOWA, Лолиту и Big Baby Tape. МЧС тем временем предупреждает о ливнях и усилении ветра до 15 м/с.

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    VK FestЛивеньЛивни и грозыПогода в Петербурге
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