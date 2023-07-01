Прокурор Чувашии утонул во время заплыва по Волге

СМИ Чувашии сообщают о том, что во время заплыва через Волгу стало плохо одному из участников. Он оказался прокурором.
Как сообщает 1 июля региональное «КП», около часа дня организаторы сообщили, что стало плохо участнику. Тело мужчины вытащили из воды и передали медикам. Но спасти его не смогли. Была установлена и личность погибшего — он оказался 57-летним прокурором Чувашии Андреем Фоминым. Он возглавил ведомство три года назад.
Генпрокуратура также объявила о смерти Фомина 1 июля без указания причины.
«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Фомина», — отмечается в сообщении.
В Минздраве региона ТАСС подтвердили, что Фомин погиб во время массового заплыва на Волге.
В Петербурге сегодня не смогли спасти человека после купания в Финском заливе у намыва.
Андрей Валерьевич Фомин родился в 1965 году в городе Киржаче Владимирской области. Окончил Ярославский государственный университет имени Демидова. С 1992 года служил в органах прокуратуры, пройдя путь от стажера прокуратуры до прокурора Чувашской Республики. С 2014 по 2020 год занимал пост первого заместителя прокурора Республики Крым.