Прокурор Чувашии утонул во время заплыва по Волге

СМИ Чувашии сообщают о том, что во время заплыва через Волгу стало плохо одному из участников. Он оказался прокурором.



Как сообщает 1 июля региональное «КП», около часа дня организаторы сообщили, что стало плохо участнику. Тело мужчины вытащили из воды и передали медикам. Но спасти его не смогли. Была установлена и личность погибшего — он оказался 57-летним прокурором Чувашии Андреем Фоминым. Он возглавил ведомство три года назад.

Генпрокуратура также объявила о смерти Фомина 1 июля без указания причины.

«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Фомина», — отмечается в сообщении.