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    Прокурор Чувашии утонул во время заплыва по Волге

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    29 комментариев

    СМИ Чувашии сообщают о том, что во время заплыва через Волгу стало плохо одному из участников. Он оказался прокурором.

    Как сообщает 1 июля региональное «КП», около часа дня организаторы сообщили, что стало плохо участнику. Тело мужчины вытащили из воды и передали медикам. Но спасти его не смогли. Была установлена и личность погибшего — он оказался 57-летним прокурором Чувашии Андреем Фоминым. Он возглавил ведомство три года назад.

    Генпрокуратура также объявила о смерти Фомина 1 июля без указания причины.

    «Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Фомина», — отмечается в сообщении.

    В Минздраве региона ТАСС подтвердили, что Фомин погиб во время массового заплыва на Волге.

    В Петербурге сегодня не смогли спасти человека после купания в Финском заливе у намыва.

    Андрей Валерьевич Фомин родился в 1965 году в городе Киржаче Владимирской области. Окончил Ярославский государственный университет имени Демидова. С 1992 года служил в органах прокуратуры, пройдя путь от стажера прокуратуры до прокурора Чувашской Республики. С 2014 по 2020 год занимал пост первого заместителя прокурора Республики Крым.

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    УтонулУтонул в ВолгеЧувашия
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    Комментарии 29

    Гость01 Июл 2023 в 17:14
    ласты сложились. не?
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