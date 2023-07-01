Около Морского вокзала утонул мужчина. Его пытались спасти отдыхающие

На намыве Васильевского острова в искусственном карьере за Морским вокзалом 1 июля утонул мужчина, передает корреспондент «Фонтанки».
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Мужчину пытались спасти отдыхающие. Несколько человек ныряли в воду и искали его. По словам очевидцев, он провел под водой около 10 минут. После того, как утонувшего достали, приехала полиция, скорая и МЧС. Его пытались реанимировать сначала те, кто находился на пляже, а потом медики.
По данным МЧС, несчастный случай произошел в 13:15. Мужчину, который начал тонуть во время купания, передали скорой помощи в состоянии клинической смерти и отвезли в Покровскую больницу.