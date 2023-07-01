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    Geely в Мурино «запарковался» на боку

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    2 комментария

    «Коллекцию» трюков пополнил 1 июля водитель в Мурино, соседствующем с Петербургом.

    Фото: фото из телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото: фото из телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото: фото из телеграм-канала Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, в 9:36 на Новой улице автомобиль «Джили» при неустановленных обстоятельствах перевернулся на бок. Никто не пострадал.

    Фотографии «перевёртыша» опубликовал телеграм-канал «Мегаполис» с комментарием «запарковался». На них видна реклама «Яндекс.Такси».

    Ещё одно необычное ДТП произошло в Васкелово, там «Ниссан» поехал по отбойнику и в итоге завис на нём. На Киевском шоссе под Петербургом ночью столкнулись два грузовика, и один приподнял другой над дорогой. Пострадал водитель.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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