Geely в Мурино «запарковался» на боку

«Коллекцию» трюков пополнил 1 июля водитель в Мурино, соседствующем с Петербургом.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, в 9:36 на Новой улице автомобиль «Джили» при неустановленных обстоятельствах перевернулся на бок. Никто не пострадал.
Фотографии «перевёртыша» опубликовал телеграм-канал «Мегаполис» с комментарием «запарковался». На них видна реклама «Яндекс.Такси».
Ещё одно необычное ДТП произошло в Васкелово, там «Ниссан» поехал по отбойнику и в итоге завис на нём. На Киевском шоссе под Петербургом ночью столкнулись два грузовика, и один приподнял другой над дорогой. Пострадал водитель.