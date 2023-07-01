Страшное ДТП с дорожниками на Киевском шоссе. Грузовики перемешались

Серьёзное ДТП произошло ночью 1 июля на Киевском шоссе под Петербургом. Очевидцы рассказали о нём «Фонтанке» и в соцсетях, а подробности сообщили журналисту в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
читатель «Фонтанки» Мария
В 2:20 на трассе Петербург — Псков грузовой автомобиль «Хёндэ» с прицепом, двигаясь в сторону Петербурга, из-за несоблюдения дистанции врезался в грузовой МАЗ — автомобиль дорожной разметки. Пострадал один человек — 22-летний водитель «Хёндэ». Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
На кадрах очевидцев — куча-мала из двух грузовиков. МАЗ подкинуло вверх, а у «Хёндэ» слетела «будка». «В грузовой мельком видела человека, видимо, ему уже не помочь. Еще один в скорой. Ночью был сильный туман», — рассказывает подписчица в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пробки на трассе нет.