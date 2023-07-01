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    Страшное ДТП с дорожниками на Киевском шоссе. Грузовики перемешались

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    9 комментариев
    Фото: Black Paradise / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: читатель «Фонтанки» Мария
    Фото: Black Paradise / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/wall-68471405_18094894" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Серьёзное ДТП произошло ночью 1 июля на Киевском шоссе под Петербургом. Очевидцы рассказали о нём «Фонтанке» и в соцсетях, а подробности сообщили журналисту в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

    читатель «Фонтанки» Мария

    В 2:20 на трассе Петербург — Псков грузовой автомобиль «Хёндэ» с прицепом, двигаясь в сторону Петербурга, из-за несоблюдения дистанции врезался в грузовой МАЗ — автомобиль дорожной разметки. Пострадал один человек — 22-летний водитель «Хёндэ». Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

    На кадрах очевидцев — куча-мала из двух грузовиков. МАЗ подкинуло вверх, а у «Хёндэ» слетела «будка». «В грузовой мельком видела человека, видимо, ему уже не помочь. Еще один в скорой. Ночью был сильный туман», — рассказывает подписчица в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пробки на трассе нет.

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