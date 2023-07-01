Ловкость на грани фантастики. «Ниссан» под Петербургом эффектно поехал по отбойнику

Подумал, что трамвай, и нашёл себе рельс. Курьёзные последствия ДТП под Петербургом публикует 1 июля группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В населённом пункте Васкелово на вхождении в поворот при разрешенной скорости 60 км/ч водитель «Ниссана Террано» переоценил способности машины и свои и эффектно заехал на отбойник, рассказывает очевидец. Судя по всему, никто не пострадал.
В комментариях добавляют: «Видел вчера. Она по телефону трещала, гуляя вдоль дороги. Дождя не было, либо в телефоне залипла, либо от чего-то уходила... Непонятно».