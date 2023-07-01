    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, ю-з

    748мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.38eur96.02

    Ловкость на грани фантастики. «Ниссан» под Петербургом эффектно поехал по отбойнику

    744
    1 комментарий

    Подумал, что трамвай, и нашёл себе рельс. Курьёзные последствия ДТП под Петербургом публикует 1 июля группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    В населённом пункте Васкелово на вхождении в поворот при разрешенной скорости 60 км/ч водитель «Ниссана Террано» переоценил способности машины и свои и эффектно заехал на отбойник, рассказывает очевидец. Судя по всему, никто не пострадал.

    ПоделитьсяПоделиться

    В комментариях добавляют: «Видел вчера. Она по телефону трещала, гуляя вдоль дороги. Дождя не было, либо в телефоне залипла, либо от чего-то уходила... Непонятно».

    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/wall-68471405_18094284" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП в ЛенобластиКурьезное ДТПДТП с препятствием
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close