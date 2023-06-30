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    «Вдруг резко отрубилось электричество». Очевидцы о пожаре в самолете на поле Пулково

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    16 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Читатели «Фонтанки» рассказали, что случилось в аэропорту Пулково в ночь на 1 июля. По словам девушки пассажира, открытого огня они не видели.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Все разместились, самолет только отсоединился от терминала и начал движение в сторону ВПП. Вдруг резко отрубилось электричество, будто из розетки шнур выдернули. Вроде никакого взрыва не было, но начали подъезжать пожарные машины и поливать хвостовую часть», — рассказала читательница Саша.

    читатель «Фонтанки»

    По словам девушки, немного воды попало в салон. Всех пассажиров вывели через передние двери. Автобус забрал всех людей и отвез в терминал. Сейчас пассажиры ждут внутри и, по их словам, ничего не понимают.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Ранее «Фонтанка» сообщала, что на территории аэропорта Пулково пожарные тушат самолет, который должен был вылететь в Дубай.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 16

    Гость30 Июн 2023 в 23:58
    Всу что ли вспыхнуло?
    +1−1
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