Улицу Руставели осушили после потопа, устроенного дождем

Улицы Калининского и Красногвардейского районов Петербурга, подтопленные во время ливня, избавили от воды. Водоканал показал, как уходили последние лужи на улице Руставели.



Днем 30 июня в Петербурге выпало сверхрасчетное количество осадков, из-за чего городская система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки, рассказали в Водоканале Петербурга. К четырем часам дня — началу пятого сотрудники предприятия окончательно отвели в канализацию воду на улице Руставели, проспекте Маршала Блюхера и проспекте Энергетиков.