Улицу Руставели осушили после потопа, устроенного дождем

Улица Руставели
Водоканал Санкт-Петербурга
Улицы Калининского и Красногвардейского районов Петербурга, подтопленные во время ливня, избавили от воды. Водоканал показал, как уходили последние лужи на улице Руставели.
Днем 30 июня в Петербурге выпало сверхрасчетное количество осадков, из-за чего городская система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки, рассказали в Водоканале Петербурга. К четырем часам дня — началу пятого сотрудники предприятия окончательно отвели в канализацию воду на улице Руставели, проспекте Маршала Блюхера и проспекте Энергетиков.
Проспект Маршала
Водоканал Санкт-Петербурга
Напомним, что из-за подтопления на улице Руставели было остановлено движение трамваев и троллейбусов. Пешеходы были вынуждены переходить улицы вброд. Из-за затопления стрелочных переводов у станции «Пискаревка» встали даже электрички. Пять пригородных поездов из Петербурга опоздали, и будут задержаны обратные электрички в Петербург.
На проспекте Маршала
А на проспекте Энергетиков транспорт с брызгами рассекал водную гладь на проезжей части.
«Мегаполис» / Водоканал Санкт-Петербурга