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    Улицу Руставели осушили после потопа, устроенного дождем

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    Улица Руставели

    Водоканал Санкт-Петербурга

    Улицы Калининского и Красногвардейского районов Петербурга, подтопленные во время ливня, избавили от воды. Водоканал показал, как уходили последние лужи на улице Руставели.

    Днем 30 июня в Петербурге выпало сверхрасчетное количество осадков, из-за чего городская система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки, рассказали в Водоканале Петербурга. К четырем часам дня — началу пятого сотрудники предприятия окончательно отвели в канализацию воду на улице Руставели, проспекте Маршала Блюхера и проспекте Энергетиков.

    Проспект Маршала Блюхера, 78

    Водоканал Санкт-Петербурга

    Напомним, что из-за подтопления на улице Руставели было остановлено движение трамваев и троллейбусов. Пешеходы были вынуждены переходить улицы вброд. Из-за затопления стрелочных переводов у станции «Пискаревка» встали даже электрички. Пять пригородных поездов из Петербурга опоздали, и будут задержаны обратные электрички в Петербург.

    На проспекте Маршала Блюхера, 78 от количества воды всплыли канализационные люки, писали очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

    Проспект Маршала <nobr class="_">Блюхера, 78</nobr>
    Проспект Маршала Блюхера, 78Фото: «Мегаполис»
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    А на проспекте Энергетиков транспорт с брызгами рассекал водную гладь на проезжей части.

    «Мегаполис» / Водоканал Санкт-Петербурга

    Проспект Маршала <nobr class="_">Блюхера, 78</nobr>
    Проспект Маршала Блюхера, 78Фото: «Мегаполис»

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