Потоп на Пискаревке нарушил движение электричек. Задержаны уже пять поездов

Сильный ливень, устроивший потоп в Калининском районе Петербурга, нарушил движение не только городского электротранспорта, но и пригородных поездов на Приозерском направлении Октябрьской железной дороги. Пять электричек из Петербурга опоздали на 20–50 минут, задержатся и поезда в обратном направлении.
Из-за подтопления стрелочных переводов возле станции Пискаревка пригородные поезда № 6529 и 6921 из Петербурга в Сосново и Невскую Дубровку задержаны на 49 минут, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД. На 39 минут задержана электричка № 6539 Петербург — Кузнечное. Еще два поезда до Сосново — № 6541 и 6543 — задержались на 34 минуты и 20 минут соответственно. Задержат также отправление электричек из вышеперечисленных пунктов обратно в Петербург.
«Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и принимает все усилия для скорейшего устранения подтопления и нормализации графика движения», — добавили в пресс-службе. Информацию о фактическом движении поездов можно узнать на сайте ОАО РЖД, в приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону круглосуточного Центра поддержки клиентов: 8–800–775–00–00.