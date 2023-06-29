Песков объяснил, почему продолжается спецоперация: новости СВО за 29 июня

Последний раз мирные переговоры между Россией и Украиной проходили более года назад Фото: Олег Федоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 29 июня.

Картаполов раскрыл детали конфликта Пригожина и Минобороны Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» отказался заключать контракт с Минобороны России, после чего ему заявили о прекращении участия структуры в СВО. Также Картаполов отметил, что Пригожин узнал о прекращении финансирования ЧВК «Вагнер».

— Сложилось следующее: первое — это деньги, второе — глупые и непомерные амбиции, а третье — это возбужденное состояние. Вкупе всё это вылилось в попытку государственной измены и в обман своих боевых товарищей, — передает слова Картаполова ТАСС.

Вместо ОБЖ школьники получат «Основы безопасности и защиты Родины» О переименовании и расширении ОБЖ рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Он заявил, что школьная программа должна отвечать вызовам времени. В уже существующую программу предмета добавят знания о том, какую роль играет оборона страны, расскажут школьникам об облике ВС РФ и познакомят с понятиями «воинская обязанность» и «военная служба».

Песков объяснил, почему СВО всё еще продолжается Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военные действия продолжаются, так как предпосылок для разрешения ситуации на Украине политико-дипломатическим путем нет.



— Для России главное достижение тех целей, которые перед нами, которые были сформулированы президентом. Эти цели будут достигнуты, — отметил Песков на встрече с журналистами. — И есть определенные усилия по тому, чтобы вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло. Но, к сожалению, пока для этого предпосылок нет. Поэтому специальная военная операция продолжается.

Илью Красильщика заочно приговорили к восьми годам лишения свободы Бывший главред «Афиши» и экс-глава «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик получил заочный приговор по делу о фейках о ВС РФ.

— Приговорили к восьми годам лишения свободы общего режима. Сейчас Илья находится на свободе. Приговор нам на руки выдадут только на следующей неделе, когда его изучим, я смогу его прокомментировать, — рассказал MSK1.RU адвокат Красильщика Сергей Бадамшин.

По словам адвоката, у стороны защиты уже есть план, но дальнейшее развитие дела будет зависеть от мнения и решения самого Красильщика.

Журналист в свою очередь написал на своей странице в Facebook (деятельность запрещена в РФ), что на апелляцию не пойдет, потому что «цирк закончился».



Дело против журналиста завели в апреле 2022 года. Это произошло после того как медиаменеджер опубликовал в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) пост о произошедшем в украинской Буче и дал интервью для YouTube-канала. Красильщика объявили в розыск, а в марте 2023 года заочно арестовали.

Изначально гособвинение попросило заочно приговорить журналиста к девяти годам колонии, а также запретить ему администрировать страницы в интернете на четыре года.

С началом СВО Красильщик уехал из России.

На Украине провели учения на случай аварии на ЗАЭС Масштабные учения на случай возможной аварии на Запорожской атомной электростанции прошли в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Как сообщило украинское министерство энергетики страны, итоги тренировок подведут в пятницу. — Начаты масштабные учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС. Мероприятия проходят на территории Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей и носят учебный характер, — говорится в сообщении.

Последние несколько дней на Украине говорят, что Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий теракта с выбросом радиации на ЗАЭС. Об этом ранее сообщал украинский президент Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад разведки и службы безопасности Украины.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление Зеленского бредом, а постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что «участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают». Минобороны РФ разработало курс военной подготовки для подростков

Школьникам предстоит пройти пятидневный курс начальной военной подготовки, сообщил подполковник, эксперт Главного военно-политического управления Минобороны России Михаил Бородин.

В рамках курса старшеклассники пройдут подготовку на уровне военнослужащего мотострелковых войск, научатся приемам тактической медицины и управлению беспилотниками.