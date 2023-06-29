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    Обгон на дороге в Вырице закончился полетом в дерево и смертью на месте

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    Смертельное ДТП произошло ночью 29 июня в Гатчинском районе Ленобласти. Попытка обогнать ехавший впереди автомобиль стала роковой для водителя.

    В половине первого часа ночи на 75-м километре автодороги «Кемполово — Шапки», в поселке Вырица, 51-летний водитель автомобиля Volkswagen, следуя от Кочкарной улицы в сторону деревни Мины, стал обгонять впередиидущий автомобиль, но не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В итоге «Фольксваген» съехал в кювет и врезался в дерево.

    Водитель Volkswagen от полученных травм скончался на месте. Известно, что ранее он был лишен прав по ст.12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медосвидетельствования. По факту ДТП ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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