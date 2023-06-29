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    Наркотики, доллары и телефон. Это не сценарий нового фильма Гая Ричи, а будни Красносельского района

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    Средь бела дня в Красносельском районе на местных жителей наставили пистолет. Они заметили странные земляные изыскания двух парней.

    45-летний мужчина с 16-летним сыном накануне около двух дня проходили у дома 28 по улице Тамбасова, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июня. Они увидели, как молодой человек забрал, предположительно, закладку с наркотиками. Но и парень увидел родственников, и, как потом мужчина уверял при звонке в 112, направил на них пистолет.

    Когда наряд прибыл на место, то выяснилось, что имела место не просто угроза оружием. Двое парней пытались забрать у отца и сына деньги. А было у них 3 тысячи долларов. В ходе драки у отца пропал его телефон.

    Одного из нападавших полицейские задержали почти сразу. Он оказался 17-летним учащимся 10-го класса. Второго сейчас ищут.

    Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

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