В киноакадемию США пригласили якутских режиссеров фильма «Выход», отобранного на «Оскар»

Создатели российской документальной короткометражки фильма «Выход», которая номинировалась на «Оскар» в 2023 году, — Максим и Евгения Арбугаевы — вошли в число приглашенных присоединиться к американской киноакадемии.
Всего в списке — почти 400 фамилий.
«Академия рада приветствовать этих художников и профессионалов в своих рядах. Они — таланты мирового масштаба в кинематографических дисциплинах, оказавшие жизненно важное влияние на искусство, науку о кино, равно как и на поклонников кино во всем мире», — цитирует сообщение главу киноакадемии Билла Крамера и ее президента Джанет Янг.
Главный герой 25-минутной ленты «Выход», снятой Максимом и Евгенией Арбугаевыми в 2020 году, — биолог, живущий на берегу Чукотского моря и изучающий жизнь и влияние глобального потепления на моржей. Еще до номинации на «Оскар» документальный фильм получил спецприз на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге, а также ряд международных наград.