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    Кино

    В киноакадемию США пригласили якутских режиссеров фильма «Выход», отобранного на «Оскар»

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    Создатели российской документальной короткометражки фильма «Выход», которая номинировалась на «Оскар» в 2023 году, — Максим и Евгения Арбугаевы — вошли в число приглашенных присоединиться к американской киноакадемии.

    Всего в списке — почти 400 фамилий.

    «Академия рада приветствовать этих художников и профессионалов в своих рядах. Они — таланты мирового масштаба в кинематографических дисциплинах, оказавшие жизненно важное влияние на искусство, науку о кино, равно как и на поклонников кино во всем мире», — цитирует сообщение главу киноакадемии Билла Крамера и ее президента Джанет Янг.

    Главный герой 25-минутной ленты «Выход», снятой Максимом и Евгенией Арбугаевыми в 2020 году, — биолог, живущий на берегу Чукотского моря и изучающий жизнь и влияние глобального потепления на моржей. Еще до номинации на «Оскар» документальный фильм получил спецприз на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге, а также ряд международных наград.

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    ОскарАмериканская киноакадемия
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