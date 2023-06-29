В киноакадемию США пригласили якутских режиссеров фильма «Выход», отобранного на «Оскар»

Создатели российской документальной короткометражки фильма «Выход», которая номинировалась на «Оскар» в 2023 году, — Максим и Евгения Арбугаевы — вошли в число приглашенных присоединиться к американской киноакадемии.



Всего в списке — почти 400 фамилий.



«Академия рада приветствовать этих художников и профессионалов в своих рядах. Они — таланты мирового масштаба в кинематографических дисциплинах, оказавшие жизненно важное влияние на искусство, науку о кино, равно как и на поклонников кино во всем мире», — цитирует сообщение главу киноакадемии Билла Крамера и ее президента Джанет Янг.

