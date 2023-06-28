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    Названа причина крупного сбоя у МТС

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    Минцифры Саратовской области рассказало, что причиной проблем в работе сотовой связи у абонентов МТС стала «крупная авария на магистрали». Об этом в среду, 28 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

    «Причиной сбоя была крупная авария на магистрали», — рассказал министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков.

    Как сказано в публикации минцифры, сбои в работе произошли в 12 регионах, в частности на территории Саратовской области фиксировали отсутствие связи.

    Сообщения о проблемах начали появляться около 16:30 мск. В жалобах говорилось, что не работает ни связь, ни интернет. Через несколько часов в МТС заявили, что восстановили нормальную работу связи.

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