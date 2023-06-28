Ни интернета, ни связи. У МТС сбой сразу в нескольких регионах России

Пользователи сотового оператора МТС вечером в среду, 28 июня, массово сообщают о сбоях в работе. Большинство жалоб приходит из Тольятти, Самары, Ижевска, Стерлитамака и других городов. Это следует из данных сервиса Downdetector .

В жалобах говорится, что не работает ни связь, ни интернет. Сообщения о проблемах начали появляться около 16:30 мск.

Судя по данным сервиса Downdetector, о проблемах со связью сообщают клиенты «Мегафона» и «Билайна», но не так массово.



В МТС рассказали, что знают о проблемах со связью в регионах Поволжья. «Прикладываем все силы, чтобы исправить это в кратчайшие сроки! Приносим извинения за неудобства», — говорится в Telegram-канале оператора.

