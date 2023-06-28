Законопроект о налоге на сверхприбыль принят в первом чтении

В первом чтении принят правительственный законопроект «О налоге на сверхприбыль», чтобы сформировать дополнительный доход в федеральный бюджет. Информация о прохождении первого этапа думских чтений появилась на сайте Госдумы.



Согласно законопроекту, заплатят налог на сверхприбыль организации, у которых средняя арифметическая величина прибыли за предыдущие два года оказалась выше 1 млрд рублей. Для расчета налоговой базы депутаты исходят из прироста средней арифметической величины прибыли за 2021 и 2022 годы по сравнению с 2018 и 2019 годами. При этом налоговая ставка составит 10%.

