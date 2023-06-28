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    Законопроект о налоге на сверхприбыль принят в первом чтении

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    В первом чтении принят правительственный законопроект «О налоге на сверхприбыль», чтобы сформировать дополнительный доход в федеральный бюджет. Информация о прохождении первого этапа думских чтений появилась на сайте Госдумы.

    Согласно законопроекту, заплатят налог на сверхприбыль организации, у которых средняя арифметическая величина прибыли за предыдущие два года оказалась выше 1 млрд рублей. Для расчета налоговой базы депутаты исходят из прироста средней арифметической величины прибыли за 2021 и 2022 годы по сравнению с 2018 и 2019 годами. При этом налоговая ставка составит 10%.

    В пояснительной записке сказано, что налоги от сверхприбыли пойдут исключительно в федеральный бюджет и будут носить разовый характер. Также законопроектом предусмотрены исключения, под которые попадают:

    • малые и средние предприниматели;
    • российские организации, созданные после 1 января 2021 года;
    • иностранные организации, начавшие деятельность в РФ после 1 января 2021 года;
    • компании, которые платят единый сельскохозяйственный налог;
    • нефтегазовый и угольный секторы, поскольку для таких компаний в 2023 году уже предусмотрены дополнительные налоги.

    Налог на сверхприбыль необходимо будет уплатить не позднее 28 января 2024 года, сказано в законопроекте. При этом сумму можно снизить до 5%, если организация произведет платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

    Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что инициатором идеи введения налога на сверхприбыль является не правительство, а сам бизнес. По его словам, компании предпочли один раз заплатить большую сумму, чем ждать повышения налогов.

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