Трёхлетний мальчик ночью сбежал от дедушки и пошёл гулять по астраханской трассе

Полицейские в Приволжском районе Астраханской области вернули дедушке потерявшегося на дороге 3-летнего внука.
Как передаёт областное ГУ МВД 27 июня, ночью очевидцы сообщили в полицию, что нашли мальчика в селе Кулаковка на проезжей части. Сотрудники ГИБДД тут же отправились на место и обнаружили и малыша, и неравнодушных астраханцев, заметивших его. Через некоторое время в службу 112 обратился взволнованный мужчина, потерявший внука. Он рассказал, что вёз мальчика домой, к родителям, но по дороге машина заглохла. Дедушка вышел и начал её чинить, а ребенок открыл дверь и отправился гулять.
«Семья является благополучной, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. В отношении несовершеннолетнего неправомерных действий не совершалось», — сообщили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Приволжскому району.