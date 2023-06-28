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    Трёхлетний мальчик ночью сбежал от дедушки и пошёл гулять по астраханской трассе

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    2 комментария
    Фото: УМВД по Астраханской области
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    Полицейские в Приволжском районе Астраханской области вернули дедушке потерявшегося на дороге 3-летнего внука.

    Как передаёт областное ГУ МВД 27 июня, ночью очевидцы сообщили в полицию, что нашли мальчика в селе Кулаковка на проезжей части. Сотрудники ГИБДД тут же отправились на место и обнаружили и малыша, и неравнодушных астраханцев, заметивших его. Через некоторое время в службу 112 обратился взволнованный мужчина, потерявший внука. Он рассказал, что вёз мальчика домой, к родителям, но по дороге машина заглохла. Дедушка вышел и начал её чинить, а ребенок открыл дверь и отправился гулять.

    «Семья является благополучной, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. В отношении несовершеннолетнего неправомерных действий не совершалось», — сообщили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Приволжскому району.

    Фото: УМВД по Астраханской области

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