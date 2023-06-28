Гостиница раздора. PLG требует более 800 млн рублей со строителей бывшего «дома-гроба»

Фото: предоставлено «А.Лен» Поделиться Поделиться





Основанная братьями Михаилом и Борисом Зингаревичами Plaza Lotus Group (c 2019 года работает под брендом PLG) потребовала более 800 млн рублей с девелоперской компании «Альфа Фаберже», которой ранее продала проект строительства четырёхзвёздочной гостиницы на Приморском проспекте в Петербурге. Как сообщил «Фонтанке» представитель истца, группа компаний пыталась договориться о погашении задолженности вне суда, но теперь готова даже инициировать банкротство гендиректора и владельца «Альфа Фаберже» Виталия Бахарева. Договоренности обеспечены еще не построенными квартирами, которые суд отказался защищать арестом.



Структуры PLG в середине июня подали в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти три иска на общую сумму более 830 млн рублей к «Альфа Фаберже». По двум из них, поступившим от АО «ПлазаЛотосФинанс», соответчиком выступает глава и совладелец «Альфа Фаберже» Виталий Бахарев. Предметом спора стали обязательства, возникшие вокруг продажи проекта строительства гостиницы на Приморском проспекте.

В конце сентября 2022 года застройщик нашумевшего проекта Meltzer Hall, который с подачи экс-спикера городского ЗакСа Вячеслава Макарова прозвали домом-гробом, приобрел компанию «ПЛГ», которой принадлежит право застройки участка площадью 2,9 га на побережье Финского залива недалеко от «Питерлэнда» и проект четырехзвездочной гостиницы площадью 118 тыс. кв. м, которая должна появиться на этом месте. Источник «Коммерсанта» оценивал стоимость проекта в 1,6–1,8 млрд рублей, консультанты по недвижимости — в 2 млрд рублей, а само строительство — в 10 миллиардов.



проект дома Фото: предоставлено «А.Лен» проект дома Фото: предоставлено «А.Лен» проект дома Фото: предоставлено «А.Лен» проект дома Фото: предоставлено «А.Лен» Поделиться Поделиться





Но относительно скоро в отношениях партнеров, похоже, что-то не заладилось. По крайней мере в юридической плоскости, следует из электронной картотеки арбитражных дел.

В марте 2023 года «Альфа Фаберже» начала подавать иски к входящим в PLG АО «Синопская набережная» и «ПЛФ». Компания потребовала признать недействительными договоры приема-передачи векселей с одним юрлицом и договор залога имущественных прав с другим. По ним заложены права требования в общей сложности на 12 квартир в будущем Meltzer Hall на набережной Карповки, 27, стоимость которых составляет от 32 до 117 млн рублей. Кроме того, «Альфа Фаберже» попросила наложить обеспечительные меры — запретить оппонентам и Росреестру делать что-либо с заложенными правами на недвижимость, — но суд отказал.



PLG 15 июня направила ответные иски. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе группы компаний, они связаны с финансовыми обязательствами «Альфа Фаберже» в рамках продажи гостиничного проекта.

«Претензии и требования, предъявляемые к нам со стороны «Альфа Фаберже», являются необоснованными, имеющими своей целью попробовать избежать оплаты по долгу, злоупотребляя своими процессуальными правами», — считают в PLG.

Там уточнили, что на сегодняшний день долг полностью просрочен и подлежит оплате в полном объеме.



«Мы, со своей стороны, направляли в «Альфа Фаберже» письма и претензии, пытаясь решить конфликт, не доводя до судебных разбирательств. Все наши обращения были оставлены должниками без ответа, — отметили в девелоперской группе компаний. — Уверены, что через суд сможем защитить наши права и получить все положенные нам средства. Имеем намерения добиваться привлечения к личной гражданской ответственности генерального директора компании «Альфа Фаберже» Виталия Бахарева как поручителя по всей сумме долга, не исключая инициацию его банкротства как физического лица».



Виталий Бахарев в беседе с «Фонтанкой» сообщил, что у «Альфа Фаберже» и PLG «никакого конфликта нет». По словам предпринимателя, дело было в недопонимании и сейчас, по его информации, «все вопросы урегулированы». На вопрос о том, будет ли компания отзывать свои иски, он сообщил, что такая возможность есть, уточнив, что решение принимают юристы.

Об активности «Альфа Фаберже» в судах ранее писало издание «Новый проспект». Компания параллельно судится за права на проект элитного жилого комплекса на Крестовском острове, который продала владельцу Первой мебельной фабрики Александру Шестакову вместе с компанией «Ростехсистема». Впоследствии организация была продана УК «ДоходЪ», и эту сделку «Альфа Фаберже» тоже оспорило. Сейчас дело рассматривает Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.



На днях застройщик подал еще один иск к Шестакову и «ДоходЪ» в первую инстанцию. Заявление пока не принято к производству, но речь там снова идет об исполнении обязательств по договорам продажи недвижимости.



Изначально проект Meltzer Hall разрабатывала шведская строительная компания Bonava. Приступив к его реализации, она столкнулась с сопротивлением градозащитников из-за находившихся на территории памятников. В 2020 году шведы продали обладающее правами на строительство ООО «Петроцентр» компании «Альфа Фаберже». Как писал «Деловой Петербург», название фирмы и имя ее владельца до этих пор были неизвестны на рынке недвижимости Петербурга, но их связывают с банком «Дом.РФ». Он вскоре после заключения сделки открыл «Петроцентру» на строительство жилого комплекса кредитную линию в размере 3,1 млрд рублей.



Новым владельцам также пришлось иметь дело с недовольством градозащитников и жителей соседних домов. Не последнюю роль в борьбе за их спокойствие и сохранение культурного наследия играл спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. В октябре 2021 года он стал депутатом Госдумы, а работы над проектом на Карповке продолжились. В апреле 2023 года Градсовет согласовал обновленный облик Meltzer Hall, который перестал быть похожим на «дом-гроб».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»