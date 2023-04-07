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    Градсовет согласовал скорректированный облик ЖК на Карповке, который перестал быть похожим на «дом-гроб»

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    Градостроительный совет согласовал обновленный облик жилого комплекса на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Карповки. Это следует из протокола заседания совета, опубликованного на сайте комитета по градостроительству.

    Проект по итогам голосования поддержали 22 члена Градсовета, один проголосовал против.

    Корректировка коснулась лицевых фасадов, в частности авторы (архитектурное бюро «Студия 44») упорядочили систему окон на фасаде, который «смотрит» на Каменноостровский проспект, изменили сочленение кровли и стены — вместо единой плоскости со сломом устроили карнизную линию. Также изменились характер и цвет облицовки стен, а кровля стала заметно светлее фасадов. На самом заседании звучали как положительные отзывы, так и критика. В частности, от архитектора Евгения Герасимова, который задавался вопросом, зачем выносить корректировку на Градсовет, если строительство ЖК уже начато.

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    В предыдущем созыве с подачи экс-главы Заксобрания города Вячеслава Макарова, который боролся со стройками на Петроградской стороне, проект жилого комплекса на Карповке получил неформальное название «дом-гроб».

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