Лукашенко рассказал, как Пригожин отказался от своих требований, в том числе «отдать Шойгу и Герасимова»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отказался от своих первоначальных требований, в том числе «отдать Шойгу и Герасимова». Об этом во вторник, 27 июня, рассказал белорусский лидер, передает белорусское издание БелТА.

Это произошло после нескольких раундов переговоров. «Он мне сказал: «Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду», — говорится в публикации. Лукашенко позитивно оценил такие слова и добавил, что «не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое».