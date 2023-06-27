Лукашенко рассказал, как Пригожин отказался от своих требований, в том числе «отдать Шойгу и Герасимова»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отказался от своих первоначальных требований, в том числе «отдать Шойгу и Герасимова». Об этом во вторник, 27 июня, рассказал белорусский лидер, передает белорусское издание БелТА.
Это произошло после нескольких раундов переговоров. «Он мне сказал: «Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду», — говорится в публикации. Лукашенко позитивно оценил такие слова и добавил, что «не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое».
Президент Белоруссии поставил условия продолжения переговоров: никакого кровопролития, остановка дальнейшего движения колонны на Москву.
«Он мне позвонил и говорит: «Александр Григорьевич, я принимаю все Ваши условия. Но что мне делать? Останавливаемся — они начнут нас мочить». Я говорю: «Не начнут. Я тебе гарантирую», — поделился Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, если бы бойцы ЧВК «Вагнер» дошли до Москвы, то пролилась бы кровь.
«Он развернул колонну, и они пошли в свои лагеря в Луганскую область <…> Cмута таким образом была предотвращена. Опасные события, которые могли быть, были сняты», — сказал Лукашенко.
Как пишет Белта, Евгений Пригожин уже прибыл в Белоруссию и получил гарантии безопасности. Как Александр Лукашенко договаривался с Пригожиным в день вооруженного мятежа, читайте здесь.