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    Лукашенко рассказал, как Пригожин отказался от своих требований, в том числе «отдать Шойгу и Герасимова»

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    Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отказался от своих первоначальных требований, в том числе «отдать Шойгу и Герасимова». Об этом во вторник, 27 июня, рассказал белорусский лидер, передает белорусское издание БелТА.

    Это произошло после нескольких раундов переговоров. «Он мне сказал: «Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду», — говорится в публикации. Лукашенко позитивно оценил такие слова и добавил, что «не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое».

    Президент Белоруссии поставил условия продолжения переговоров: никакого кровопролития, остановка дальнейшего движения колонны на Москву.

    «Он мне позвонил и говорит: «Александр Григорьевич, я принимаю все Ваши условия. Но что мне делать? Останавливаемся — они начнут нас мочить». Я говорю: «Не начнут. Я тебе гарантирую», — поделился Лукашенко.

    По словам президента Белоруссии, если бы бойцы ЧВК «Вагнер» дошли до Москвы, то пролилась бы кровь.

    «Он развернул колонну, и они пошли в свои лагеря в Луганскую область <…> Cмута таким образом была предотвращена. Опасные события, которые могли быть, были сняты», — сказал Лукашенко.

    Как пишет Белта, Евгений Пригожин уже прибыл в Белоруссию и получил гарантии безопасности. Как Александр Лукашенко договаривался с Пригожиным в день вооруженного мятежа, читайте здесь.

    ФСБ 23 июня возбудила дело по факту организации вооруженного мятежа после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы имевшем место обстреле тыловых позиций ЧВК. К утру 24 июня вагнеровцы вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров убедил Пригожина развернуться. В Кремле пообещали, что уголовное дело в отношении бизнесмена будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию». 27 июня Федеральная служба безопасности России объявила о прекращении дела о вооруженном мятеже.

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    Александр ЛукашенкоЕвгений ПригожинПереговоры
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