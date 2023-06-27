Ты помнишь чудное мгновение? Продолжите 10 известных стихотворений из школьной программы

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Думаете, вы зря учили стихотворения в школе? А вот и нет! Настал день, когда вам пригодится знание строчек Пушкина и Лермонтова. Мы принесли вам 10 стихов из школьной программы, а ваша задача — всего лишь отгадать недостающие строчки. Выходите к доске!
Начнем с простого — Пушкин и его стихотворение «Узник». Помните, чем закончилось первое четверостишие?
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом...
Это стихотворение Михаила Лермонтова вы наверняка учили в школе — а значит, без труда закончите четверостишие!
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу...
А вот знаменитый отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». Пропущенная первая строчка сама так и просится на язык!
«В нашем болотистом, низменном крае
Впятеро больше бы дичи велось,
Кабы сетями ее не ловили,
Кабы силками ее не давили;
Зайцы вот тоже, — их жалко до слёз!»
Очень трогательное стихотворение Сергея Есенина — «Собаке Качалова». Что же было после того, как лирический герой предложил Джиму полаять вместе?
Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне...
Вы наверняка знаете более веселое продолжение строчек «Люблю грозу в начале мая...» из стихотворения Федора Тютчева «Весенняя гроза». Но нам нужен оригинал!
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя...
А это Афанасий Фет и его стихотворение «Я пришел к тебе с приветом». Что же хочет рассказать о солнце лирический герой?
Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом...
Возвращаемся к Пушкину. Какую строчку забыли добавить в это стихотворение?
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье...
А помните это стихотворение Лермонтова?
На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим...
И снова Тютчев. Сможете продолжить первое четверостишие стихотворения «Есть в осени первоначальной...»?
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Прозрачный воздух, день хрустальный...
Завершим стихотворением от Афанасия Фета.
Ель рукавом мне тропинку завесила.
Ветер. В лесу одному
Шумно, и жутко, и грустно, и весело...
Ты помнишь чудное мгновение? Продолжите 10 известных стихотворений из школьной программы
Похоже, вы не помните ни одного стихотворения из школы! Да и зачем оно вам на самом деле, в жизни есть и более интересные вещи
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Ты помнишь чудное мгновение? Продолжите 10 известных стихотворений из школьной программы
Есть куда стремиться! По крайней мере, сегодня вы узнали немного нового
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Ты помнишь чудное мгновение? Продолжите 10 известных стихотворений из школьной программы
Вы неплохо справились! Но, конечно, какие-то стихи совершенно стерлись из памяти
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Ты помнишь чудное мгновение? Продолжите 10 известных стихотворений из школьной программы
У вас хорошая память! Возможно, кое-какие из вышеперечисленных стихов вы и не читали в школе, но с остальными справились легко
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Ты помнишь чудное мгновение? Продолжите 10 известных стихотворений из школьной программы
Наверное, вы учили все стихи в школе! Да так хорошо, что помните их до сих пор