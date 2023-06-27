Ты помнишь чудное мгновение? Продолжите 10 известных стихотворений из школьной программы

Думаете, вы зря учили стихотворения в школе? А вот и нет! Настал день, когда вам пригодится знание строчек Пушкина и Лермонтова. Мы принесли вам 10 стихов из школьной программы, а ваша задача — всего лишь отгадать недостающие строчки. Выходите к доске!