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    Ты помнишь чудное мгновение? Продолжите 10 известных стихотворений из школьной программы

    Готовьтесь — подсмотреть в учебник, как в школе, не получится

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    1 комментарий
    Радоваться рано — в тесте будут стихи посложнее
    Радоваться рано — в тесте будут стихи посложнееКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Думаете, вы зря учили стихотворения в школе? А вот и нет! Настал день, когда вам пригодится знание строчек Пушкина и Лермонтова. Мы принесли вам 10 стихов из школьной программы, а ваша задача — всего лишь отгадать недостающие строчки. Выходите к доске!

    Начнем с простого — Пушкин и его стихотворение «Узник». Помните, чем закончилось первое четверостишие?

    Сижу за решеткой в темнице сырой.
    Вскормленный в неволе орел молодой,
    Мой грустный товарищ, махая крылом...

    Это стихотворение Михаила Лермонтова вы наверняка учили в школе — а значит, без труда закончите четверостишие!

    Выхожу один я на дорогу;
    Сквозь туман кремнистый путь блестит;
    Ночь тиха. Пустыня внемлет богу...

    А вот знаменитый отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». Пропущенная первая строчка сама так и просится на язык!

    «В нашем болотистом, низменном крае
    Впятеро больше бы дичи велось,
    Кабы сетями ее не ловили,
    Кабы силками ее не давили;
    Зайцы вот тоже, — их жалко до слёз!»

    Очень трогательное стихотворение Сергея Есенина — «Собаке Качалова». Что же было после того, как лирический герой предложил Джиму полаять вместе?

    Дай, Джим, на счастье лапу мне,
    Такую лапу не видал я сроду.
    Давай с тобой полаем при луне...

    Вы наверняка знаете более веселое продолжение строчек «Люблю грозу в начале мая...» из стихотворения Федора Тютчева «Весенняя гроза». Но нам нужен оригинал!

    Люблю грозу в начале мая,
    Когда весенний, первый гром,
    Как бы резвяся и играя...

    А это Афанасий Фет и его стихотворение «Я пришел к тебе с приветом». Что же хочет рассказать о солнце лирический герой?

    Я пришел к тебе с приветом,
    Рассказать, что солнце встало,
    Что оно горячим светом...

    Возвращаемся к Пушкину. Какую строчку забыли добавить в это стихотворение?

    Унылая пора! Очей очарованье!
    Приятна мне твоя прощальная краса —
    Люблю я пышное природы увяданье...

    А помните это стихотворение Лермонтова?

    На севере диком стоит одиноко
    На голой вершине сосна
    И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим...

    И снова Тютчев. Сможете продолжить первое четверостишие стихотворения «Есть в осени первоначальной...»?

    Есть в осени первоначальной
    Короткая, но дивная пора —
    Прозрачный воздух, день хрустальный...

    Завершим стихотворением от Афанасия Фета.

    Ель рукавом мне тропинку завесила.
    Ветер. В лесу одному
    Шумно, и жутко, и грустно, и весело...

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Ты помнишь чудное мгновение? Продолжите 10 известных стихотворений из школьной программы

    Похоже, вы не помните ни одного стихотворения из школы! Да и зачем оно вам на самом деле, в жизни есть и более интересные вещи

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    Ты помнишь чудное мгновение? Продолжите 10 известных стихотворений из школьной программы

    Есть куда стремиться! По крайней мере, сегодня вы узнали немного нового

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    Ты помнишь чудное мгновение? Продолжите 10 известных стихотворений из школьной программы

    Вы неплохо справились! Но, конечно, какие-то стихи совершенно стерлись из памяти

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Ты помнишь чудное мгновение? Продолжите 10 известных стихотворений из школьной программы

    У вас хорошая память! Возможно, кое-какие из вышеперечисленных стихов вы и не читали в школе, но с остальными справились легко

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Ты помнишь чудное мгновение? Продолжите 10 известных стихотворений из школьной программы

    Наверное, вы учили все стихи в школе! Да так хорошо, что помните их до сих пор

    Поделитесь результатом

    Радоваться рано — в тесте будут стихи посложнее
    Радоваться рано — в тесте будут стихи посложнееКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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