    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, с-в

    759мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.66eur92.3

    Юная самокатчица попала под машину в Луге, переезжая дорогу на красный вместе с отцом

    845
    1 комментарий

    Автомобиль сбил ребенка на самокате в Лужском районе Ленобласти вечером 26 июня. Девочка получила серьезные травмы.

    ДТП случилось в семь часов вечера у дома 24 по Комсомольскому проспекту в Луге, сообщает 27 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 37-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал от поселка Заклинье в сторону проспекта Кирова и сбил 9-летнюю жительницу Республики Башкортостан. Девочка в сопровождении отца, не спешившись, переезжала дорогу на электросамокате OKAI на запрещающий сигнал светофора. Самокат принадлежит коммерческой фирме.

    В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом бедра и ушибы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДТПДТП с детьмиДТП с самокатом
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close