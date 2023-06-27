Юная самокатчица попала под машину в Луге, переезжая дорогу на красный вместе с отцом

Автомобиль сбил ребенка на самокате в Лужском районе Ленобласти вечером 26 июня. Девочка получила серьезные травмы.
ДТП случилось в семь часов вечера у дома 24 по Комсомольскому проспекту в Луге, сообщает 27 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 37-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал от поселка Заклинье в сторону проспекта Кирова и сбил 9-летнюю жительницу Республики Башкортостан. Девочка в сопровождении отца, не спешившись, переезжала дорогу на электросамокате OKAI на запрещающий сигнал светофора. Самокат принадлежит коммерческой фирме.
В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом бедра и ушибы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.