Отец и дочь напали на скорую, которую вызвали им на помощь в Петербурге. Девочку увезли в больницу из отдела полиции

Странную пару нашли у магазина в Невском районе Петербурга: отец и дочь агрессивно отбивались от скорой.
Медиков вызвали накануне около половины шестого утра на Шлиссельбургский проспект, 26, корпус 1, стало известно «Фонтанке» 27 июня. Их помощь потребовалась мужчине и девочке, которые явно были в неадекватном состоянии. От скорой пара агрессивно отказалась. И наряд увез их в отдел. Там была установлена личность доставленных: 32-летний гражданин Белоруссии и его 14-летняя дочь-девятиклассница. Девочку из отдела увезли в ДГБ № 5.
Девочка приехала в Петербург на встречу с отцом из Белоруссии неделю назад. Там она проживает с матерью.