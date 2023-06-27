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    Отец и дочь напали на скорую, которую вызвали им на помощь в Петербурге. Девочку увезли в больницу из отдела полиции

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    6 комментариев

    Странную пару нашли у магазина в Невском районе Петербурга: отец и дочь агрессивно отбивались от скорой.

    Медиков вызвали накануне около половины шестого утра на Шлиссельбургский проспект, 26, корпус 1, стало известно «Фонтанке» 27 июня. Их помощь потребовалась мужчине и девочке, которые явно были в неадекватном состоянии. От скорой пара агрессивно отказалась. И наряд увез их в отдел. Там была установлена личность доставленных: 32-летний гражданин Белоруссии и его 14-летняя дочь-девятиклассница. Девочку из отдела увезли в ДГБ № 5.

    Девочка приехала в Петербург на встречу с отцом из Белоруссии неделю назад. Там она проживает с матерью.

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    Комментарии 6

    Гость27 Июн 2023 в 11:39
    уличное поколение NEXT.
    +1−1
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