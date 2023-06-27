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    Неизвестный водитель улетел в дерево на трассе Петербург — Ручьи и сгорел вместе с машиной

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    Жуткое ДТП, переросшее в пожар, произошло ночью 26 июня в Ломоносовском районе Ленобласти. В загоревшейся машине погиб водитель.

    В 3:40 на 111-м километре автодороги Петербург — Ручьи неустановленный водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, следуя от Соснового Бора в сторону Усть-Луги, по неизвестной причине съехал в кювет и врезался в дерево, сообщает 27 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара машина загорелась.

    Водитель «Шевроле» погиб в салоне машины. Его личность устанавливается. Автомобиль выгорел полностью. Как стало известно «Фонтанке», принадлежит он 44-летнему жителю одного из поселков Кингисеппского района Ленобласти. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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