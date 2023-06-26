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    Старовойт: В Курской области усиливают территориальный гарнизон и были готовы к заходу ЧВК «Вагнер»

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    Территориальный гарнизон усиливают в Курской области. Данная мера направлена на обеспечение безопасности жителей и стабильного функционирования экономики, сообщил 26 июня на совещании правительства губернатор региона Роман Старовойт.

    Он добавил, что оперативная обстановка в Курской области остается стабильно напряженной, силы ПВО продолжают отражать атаки беспилотников, передает ТАСС.

    Также губернатор рассказал, что во время вооруженного мятежа Евгения Пригожина в регионе были готовы противодействовать заходу подразделений ЧВК «Вагнер», личные составы были мобилизованы, добавляет РИА Новости.

    По словам Старовойта, ветераны ЧВК «Вагнер», которые живут в Курской области, «не предполагали никаких выступлений и не получали никаких команд присоединиться».

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Они пробыли в городе почти весь день, при этом часть вагнеровцев, как заявлялось, направилась в сторону Москвы, «разбираться» с руководством Минобороны. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов». Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 25 июня сообщил, что колонна ЧВК вышла из города и направилась в полевые лагеря.

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