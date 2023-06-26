Старовойт: В Курской области усиливают территориальный гарнизон и были готовы к заходу ЧВК «Вагнер»

Территориальный гарнизон усиливают в Курской области. Данная мера направлена на обеспечение безопасности жителей и стабильного функционирования экономики, сообщил 26 июня на совещании правительства губернатор региона Роман Старовойт.
Он добавил, что оперативная обстановка в Курской области остается стабильно напряженной, силы ПВО продолжают отражать атаки беспилотников, передает ТАСС.
Также губернатор рассказал, что во время вооруженного мятежа Евгения Пригожина в регионе были готовы противодействовать заходу подразделений ЧВК «Вагнер», личные составы были мобилизованы, добавляет РИА Новости.
По словам Старовойта, ветераны ЧВК «Вагнер», которые живут в Курской области, «не предполагали никаких выступлений и не получали никаких команд присоединиться».