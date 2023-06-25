Странный выходной: кто будет работать в понедельник в Москве

Московские работодатели сами определят «режим труда» в выходной понедельник, 26 июня. Таким образом у некоторых москвичей объявленный мэром столицы выходной может не состояться.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэра Москвы, «организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют режим своего функционирования в рабочие и нерабочие дни».

В мэрии добавили, что организации вольны принимать решения с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений. Например, Центральный Банк уже объявил, что 26 июня в обычном режиме откроется Московская биржа.