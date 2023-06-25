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    Странный выходной: кто будет работать в понедельник в Москве

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    7 комментариев

    Московские работодатели сами определят «режим труда» в выходной понедельник, 26 июня. Таким образом у некоторых москвичей объявленный мэром столицы выходной может не состояться.

    Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэра Москвы, «организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют режим своего функционирования в рабочие и нерабочие дни».

    В мэрии добавили, что организации вольны принимать решения с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений. Например, Центральный Банк уже объявил, что 26 июня в обычном режиме откроется Московская биржа.

    Как писала «Фонтанка», мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник в столице нерабочим днём на фоне событий с ЧВК «Вагнер». После того, как ситуация разрешилась, решение отменять не стали.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Они пробыли в городе почти весь день, при этом часть вагнеровцев, как заявлялось, направилась в сторону Москвы, «разбираться» с руководством Минобороны. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов». Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 25 июня сообщил, что колонна ЧВК вышла из города и направилась в полевые лагеря.

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    Комментарии 7

    Гость25 Июн 2023 в 19:55
    и тут власть обманула
    +1−0
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